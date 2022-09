Moto3 UFFICIALE Lorenzo Fellon correrà con CIP nel 2023

Paolo Simoncelli aveva già confermato da tempo che Lorenzo Fellon non avrebbe continuato in SIC58 Squadra Corse nel 2023. Ora arriva l’ufficialità sulla sua nuova destinazione per la prossima stagione Moto3. Il pilota francese vestirà i colori del team CIP – Green Power di Alain Bronec. Un cambiamento interessante, vedremo cosa succederà in quella che sarà la sua terza stagione nel Campionato del Mondo.

“È un team con grande determinazione” ha commentato Lorenzo Fellon al momento dell’annuncio. “Lavorano duramente per raggiungere la vittoria. È qualcosa che mi motiva molto: unendo le nostre forze, possiamo fare grandi cose.” Alain Bronec dà il benvenuto al giovane pilota francese. “Abbiamo deciso di riporre la nostra fiducia in Lorenzo Fellon per il 2023. Siamo convinti del suo potenziale e siamo sicuri che, nella nostra squadra, troverà tutto ciò che gli serve per brillare. Siamo anche fieri di avere un pilota francese in un team francese!”

Foto: CIP Green Power