Moto2 Aragon: Augusto Fernandez da pole, Vietti che fatica

Celestino Vietti continua a faticare, discorso ben diverso per il leader Moto2 Augusto Fernandez e per Ai Ogura. Ma anche per Aron Canet, che dopo Misano è passato davanti all’italiano in classifica generale. Questi tre infatti sono saldamente in top ten, anzi il futuro pilota GasGas Tech3 si impone in qualifica, prendendosi la pole position ad Aragon davanti ai ragazzi del team Aspar. L’alfiere Pons è 5°, il secondo in classifica generale si prende l’ottava casella. Ed il pilota VR46? Un’altra caduta non lo aiuta, la sua gara scatterà dalla 17^ casella… Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Q1: svettano Beaubier, Ogura, Zaccone e Vietti

Ci sono due dei contendenti al titolo in questa prima sessione di qualifiche. Ai Ogura è stato il primo degli esclusi, Celestino Vietti ha chiuso le FP3 in 26^ posizione dopo un giro cancellato per un passaggio sul verde. Il giapponese di Honda Team Asia si fa subito vedere in top 4, l’alfiere VR46 deve mandare un forte segnale dopo tre turni di libere piuttosto complessi. Ma non è l’unico, tempi interessanti anche da Alessandro Zaccone, Lorenzo Dalla Porta, Cameron Beaubier, quest’ultimo alle ultime gare Moto2 prima di tornare in MotoAmerica Superbike. È proprio lui il capoclassifica alla bandiera a scacchi, seguito da Ogura, Zaccone e Vietti.

Q2: Fernandez continua a volare

La lista dei 18 è completa, si parte per la contesa della pole position con tutti i candidati al titolo in azione. E con un occhio di riguardo per Alonso Lopez, che potrebbe giocare altri scherzetti dopo le prove libere. Celestino Vietti invece parte col piede sbagliato, pochi minuti ed eccolo in scivolata alla curva 1: un’altra caduta che non fa bene a livello di fiducia… A terra poco dopo anche Navarro alla curva 5, mentre il suo compagno di box Canet punta alla prima fila. Si porta presto davanti Ai Ogura, arriva poi il #44 di Pons Racing, ma ci sono anche Jake Dixon ed Augusto Fernandez con la pole nel mirino. Se ne aggiungono altri per un finale di turno piuttosto frizzante per decretare il poleman. ‘Scintille’ finali tra Canet ed Aldeguer,

Foto: motogp.com