MotoGP, Pecco Bagnaia: “Siamo dei brocchi, ma andiamo anche veloci”

Quinta pole position stagionale per Pecco Bagnaia che adesso punta alla quinta vittoria consecutiva, la settimana in questo campionato MotoGP 2022. Dopo una prima giornata di prove libere non particolarmente brillante, il pilota torinese della Ducati prende le misure al MotorLand e pennella un giro perfetto nel Q2, fermando il cronometro in 1’46″069, migliorando il suo precedente record del tracciato del 2021 di circa tre decimi. Qui le highlights della qualifica

Pecco Bagnaia alla quinta pole 2022

Continua a volare la nuvola rossa di Borgo Panigale, alla ricerca di quel titolo mondiale che manca dal 2007. Pecco Bagnaia cavalca l’onda del successo e il buon feeling con questo layout, l’obiettivo è limare qualcosa in classifica, dove il gap da Fabio Quartararo misura 30 lunghezze. Il francese della Yamaha chiuderà la seconda fila, ma guai ad abbassare la guardia, anche una sola posizione potrebbe spostare l’ago iridato. “Siamo dei brocchi, ma andiamo anche veloci (ride, ndr). E’ stata una qualifica bellissima, ho cercato di fare il giro perfetto ed ho fatto il migliore in assoluto, soprattutto nel t3 e t4 mi viene molto bene. Al secondo giro la gomma era un po’ calata – racconta il vicecampione MotoGP -, dovevo riuscirci al primo tentativo e non è stato facile“.

Obiettivo titolo MotoGP

Occhi puntati sul leader del Mondiale Fabio Quartararo, sarà importante tenerlo più lontano possibile dalla zona podio. “Oggi ho fatto una strategia affinché più moto riuscissero a mettersi tra me e lui, dietro di me c’erano almeno quattro o cinque piloti. Ma è stata un’arma a doppio taglio, perché dando la scia agli altri rischi di essere superato – prosegue Pecco Bagnaia -. Fortunatamente è andata bene. Io, Enea e Fabio abbiamo un passo simile, però secondo me sarà fondamentale partire bene e fare il proprio ritmo”. Brevi momenti di tensione si sono vissuti durante il pit stop nella seconda sessione di qualifiche, quando i meccanici Ducati hanno dovuto risolvere un problema sulla gomma anteriore della sua Desmosedici GP22. “Non so ancora cosa sia successo, me lo spiegheranno dopo“.