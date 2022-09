LIVE MotoGP Aragon 2022: diretta Qualifiche in tempo reale

Pole di Pecco Bagnaia che scatterà dalla pole position, in prima fila Jack Miller ed Enea Bastianini. In seconda fila Aleix Espargarò, Johann Zarco e Fabio Quartararo. Terza fila per Bezzecchi, Martin e Rins. Qui le highlights della qualifica

14:50 – Super tempo di Pecco Bagnaia: 1’46″0, Jack Miller guadagna la seconda piazza, 3° Enea Bastianini.

14:49 – Bastianini, Bagnaia e Miller momentaneamente in prima fila.

14:46 – Residui di gomma sul disco della Desmosedici GP22 di Pecco Bagnaia, che deve attendere qualche secondo in più prima di rientrare in pista per il time attack finale.

14:43 – Fabio Quartararo al momento è 7°, Marco Bezzecchi 9°.

14:41 – Bastianini e Bagnaia al comando, seguono Miller, Binder e Rins. Tra i due piloti Ducati riprende la sfida…

14:39 – 1’46″5 per Enea Bastianini che abbassa subito il cronometro in maniera vorticosa.

14:35 – Marc Marquez non riesce a centrare il Q2, a dimostrazione che le sue condizioni non sono ancora al top. Ma quanto influiscono i problemi della sua Honda?

Aleix e Zarco passano al Q2

14:25 – Aleix Espargarò firma il best lap del Q1 in 1’46″5, seguito da Johann Zarco a 274 millesimi. Una bandiera gialla rovina il tentativo finale per molti piloti. Scatteranno dalla quinta fila Marc Marquez, Marini e Di Giannantonio, dalla sesta Vinales, Alex Marquez e Pol Espargarò. 20° Franco Morbidelli.

14:20 – Cade alla curva 2 Maverick Vinales. Inizia il time attack del Q1.

14:16 – Marc Marquez (1’46″9) si porta al comando seguito da Aleix Espargarò, 3° Luca Marini a 141 millesimi.

14:13 – 1’47″260 per Johann Zarco che sigla subito un ottimo crono.

14:10 – Al via la prima sessione di qualifiche della MotoGP.

14:08 – Qualifiche importanti per la corsa al titolo iridato. Pecco Bagnaia ha qui la possibilità di sfruttare un layout favorevole alla Ducati e poco consono alle Yamaha M1, fino a prova contraria…

14:05 – Dopo oltre venti anni di presenze nel Motomondiale è iniziata oggi l’era post Andrea Dovizioso. Al suo posto il collaudatore Yamaha Cal Crutchlow (21° nella combinata) che sta sistemando setting ed ergonomia per mettersi a proprio agio sulla M1 e raccogliere dati utili per l’evoluzione della moto 2023.

14:02 – Le FP4 della MotoGP si chiudono con il miglior crono di Miguel Oliveira in 1’47″4 davanti a Bezzecchi, Quartararo, Bagnaia e Bastianini. 6° Aleix Espargarò seguito da Rins, Martin, Alex Marquez e Marini.

13:58 – Il nuovo amministratore delegato del circuito di Jerez, Miguel Angel Cobo, spiega come la notizia del ritorno di Marc Marquez abbia avuto conseguenze positive sulla vendita dei biglietti. “L’annuncio che stava arrivando ha avuto un grande impatto. I fan sono molto entusiasti e c’è stato un impatto molto positivo. Il grafico delle vendite è leggermente aumentato rispetto al giorno successivo all’annuncio del suo ritorno“.

13:55 – Takeo Yokoyama, direttore tecnico della Honda, preannuncia una rivoluzione ai box HRC. A fine anno potrebbe finire anche lui nel vortice dei cambiamenti. “Non andremo avanti come stiamo facendo adesso, ma non torniamo al concetto precedente“, ha spiegato a ‘Marca’. “Quando in una squadra come la nostra qualcosa non va, dobbiamo fare una virata di 360 gradi. Non solo con la moto. Anche con il reparto corse, con la progettazione, la struttura. Dobbiamo controllare cosa facciamo in ogni cosa. Cambiare le cose nel box è solo una delle cose che deve essere fatta. Vedrete molti cambiamenti“.

13:50 – In corso l’ultima sessione di prove libere MotoGP ad Aragon. Oliveira al comando in 1’47″4 davanti a Bezzecchi, Quartararo, Bagnaia e Bastianini raccolti in meno di due decimi.

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

18° weekend di MotoGP al MotorLand di Aragon, sessione di qualifiche decisiva per il campione del mondo Fabio Quartararo, che necessita di una buona piazza di partenza per puntare al podio. Le Ducati Desmosedici GP hanno confermato i pronostici della vigilia, piazzando cinque Rosse nelle prime cinque posizioni della classifica combinata FP1-2-3. Jack Miller e Pecco Bagnaia al comando separati da 30 millesimi e seguiti dai colleghi di marca Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Jorge Martin.

A spezzare l’egemonia Ducati sono le due KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira, 8° Fabio Quartararo davanti a Takaaki Nakagami e Alex Rins. Restano fuori dall’accesso diretto al Q2 molti nomi illustri, a cominciare da Marc Marquez, alla ricerca della migliore condizione fisica dopo uno stop di oltre tre mesi. Il campione della Honda ha chiuso 12° nella combinata con un ritardo di 4 decimi dal miglior tempo di Miller. Nel Q1 ci saranno le due Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, sicuramente tra le favorite per il salto al Q2, ma in agguato ci sono le Rosse di Luca Marini e Johann Zarco.

Un altro fine settimana complicato per Joan Mir che ancora non ha smaltito l’infortunio del Red Bull Ring, quando ha rimediato un tremendo highside al primo giro di gara. Il campione della MotoGP 2020 ha provato a stringere i denti nelle FP3, ma ha poi dovuto dare forfait a causa del dolore: “Non ci giochiamo nessun Mondiale e non mi sento al 100 percento. La priorità è stare bene per fare delle buone gare fino alla fine“, ha detto il maiorchino davanti ai media. Poche ore prima delle Qualifiche, nel paddock di Aragon, si è anche tenuta una conferenza stampa presieduta da Carlos Ezpeleta che ha illustrato il futuro format dei GP con l’introduzione delle gare sprint.