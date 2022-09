MotoGP 2023: c’è la Sprint Race, ecco come cambiano i Gran Premi

Una grande novità della stagione MotoGP 2023 sarà l’introduzione della Sprint Race. Una gara breve in programma di sabato, già presentata ufficialmente. Chiaramente cambia la programmazione di tutti i Gran Premi della nuova stagione mondiale, con Carlos Ezpeleta che ha spiegato i turni rivisti. Per la Sprint Race in particolare la griglia sarà la stessa delle qualifiche e questa gara breve non influirà per la competizione di domenica. I piloti disputeranno la metà della distanza delle gare vere e proprie, con quindi la metà dei punti: il vincitore si prenderà 12 punti, poi 9, 7, 6… Arrivando al 9° al traguardo che si prenderà un punto. Cancellati i warm up Moto3 e Moto2, alcuni turni saranno più brevi ed altri più lunghi: ecco la nuova programmazione.

Venerdì (si decidono Q1 e Q2)

9:00 – 35 minuti – Moto3 – Practice 1

9:50 – 40 minuti – Moto2 – Practice 1

10:45 – 45 minuti – MotoGP – Practice 1

13:15 – 35 minuti – Moto3 – Practice 2

14:05 – 40 minuti – Moto2 – Practice 2

15:00 – 60 minuti – MotoGP – Practice 2

Sabato

8:40 – 30 minuti – Moto3 – Free Practice

9:25 – 30 minuti – Moto2 – Free Practice

10:10 – 30 minuti – MotoGP – Free Practice (simile alle attuali FP4)

10:50 – 15 minuti – MotoGP – Qualifying 1

11:15 – 15 minuti – MotoGP Qualifying 2

12:55 – 15 minuti – Moto3 – Qualifying 1

13:20 – 15 minuti – Moto3 – Qualifying 2

13:50 – 15 minuti – Moto2 – Qualifying 1

14:15 – 15 minuti – Moto2 – Qualifying 2

15:00 – Metà distanza – MotoGP – Sprint Race

Domenica

9:40 – 10 minuti – MotoGP – Warm Up

11:00 – Distanza completa – Moto3 – Gara

12:15 – Distanza completa – Moto2 – Gara

14:00 – Distanza completa – MotoGP – Gara

