Moto3 Aragon: il leader all’attacco, Izan Guevara in pole! Foggia 6°

Il guizzo del leader Moto3 al MotorLand Aragon. Izan Guevara si prende la pole position sul tracciato di casa, determinato a realizzare un’altra gara da protagonista. C’è una leadership da consolidare, l’alfiere GasGas Aspar è sempre più lanciato in ottica mondiale. Accanto a lui Ayumu Sasaki ed il rookie Daniel Holgado, troviamo invece Dennis Foggia in 6^ piazza e Sergio Garcia in 12^ posizione in griglia. Sarà un’altra gara combattuta, tutti gli orari del GP.

Q1: Rossi va avanti

La prima notizia è la frattura del polso sinistro per Alberto Surra in seguito all’incidente nelle FP3. GP già concluso, stagione segnata dagli infortuni per il pilota Snipers… Tra i protagonisti del turno ci sono i due ragazzi Avintia, Rossi, Migno e la wild card Morosi. Non inizia bene la sessione per Bartolini, fortunatamente senza problemi dopo un highside alla curva 17. Lorenzo Fellon intanto è stato ufficializzato in CIP, Leopard Racing conferma Suzuki e ritrova Masia per il 2023. A referto una caduta per Morosi alla curva 9, senza conseguenze visto che riparte subito. Alla fine c’è solo Riccardo Rossi in grado di prendersi la Q2, assieme a Carlos Tatay, David Munoz e Taiyo Furusato, autore di un gran guizzo finale che spinge fuori Migno.

Q2: Guevara, guizzo del leader

Completata la lista dei 18, scatta la battaglia per la pole position. Non inizia bene Diogo Moreira, scivolato all’inizio del ‘cavatappi’ dopo pochi minuti. È una lotta serrata, ma c’è un pilota in particolare che in seguito riesce ad emergere. Nientemeno che il leader Moto3 Izan Guevara, determinato a scattare dalla posizione privilegiata per dare un altro forte segnale in ottica iridata. Eccolo infatti in pole position, ottima qualifica per il #28 di GasGas Aspar. Non benissimo Dennis Foggia 6°, ancora peggio Sergio Garcia, chiamato al recupero dal 12° posto.

