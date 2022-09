Si susseguono gli annunci per la stagione Moto3 2023. Leopard Racing ha ufficializzato la sua formazione per il prossimo campionato del mondo. Rimane Tatsuki Suzuki, ritorna Jaume Masia, in uscita da Red Bull KTM Ajo. Lo spagnolo prende il posto di Dennis Foggia, promosso in Moto2 con Italtrans nel 2023. Ecco quindi sistemati altri due tasselli per la griglia della classe minore del Motomondiale.

Per il 24enne di Chiba sarà la nona stagione nel Mondiale Moto3, la seconda con i colori Leopard Racing. Tatsuki Suzuki cercherà quindi il passo avanti per essere sempre più protagonista. Per quanto riguarda Jaume Masia, come detto non è un volto nuovo per la squadra. Nel 2020 è compagno di box di Dennis Foggia: chiude la stagione con due vittorie, un altro podio ed il 6° posto iridato. Vedremo cosa farà nella prossima stagione Moto3.

Foto: motogp.com