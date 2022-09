Moto2 UFFICIALE Dennis Foggia, salto con Italtrans nel 2023

Se ne parlava ormai da tempo, ora c’è la conferma dalla squadra. Dennis Foggia l’anno prossimo sarà in Moto2, nuovo acquisto di Italtrans Racing Team. Un grande cambiamento dopo tanti anni in Moto3, assieme alla squadra già campione del mondo con Bastianini. “Siamo felici di annunciare che nella prossima stagione 2023 Dennis Foggia entrerà a far parte della nostra grande famiglia!” Con questo post social, Italtrans Racing Team ha ufficializzato il suo primo pilota per il 2023.

Foggia, gran finale in Moto3

La Moto2 è il futuro, ora c’è un presente da sistemare. Dennis Foggia infatti sta provando a recuperare sulla coppia Aspar al comando della classifica Moto3. Il titolo è ancora matematicamente in ballo, ma serve ben di più del GP sottotono disputato in Austria. Domani dovrà scattare al meglio fin da subito dopo il settimo posto rimediato in qualifica. L’anno scorso Foggia è stato il re di Misano, una motivazione in più per cercare la replica e mandare un forte segnale al duo spagnolo.