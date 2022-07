Moto3, Dennis Foggia salterà in Moto2: accordo presto ufficiale

Dopo cinque stagioni complete in Moto3 e sette vittorie Dennis Foggia sembra sul punto di saltare in Moto2. Nonostante i tre zeri negli ultimi quattro round abbiano fortemente compromesso la corsa al titolo iridato, il pilota romano sarebbe in procinto di lasciare Leopard Racing per firmare con Italtrans Racing. All’età di 21 anni è già considerato uno dei veterani della classe cadetta, ha chiuso 2° nella stagione 2021, dovendosi arrendere al talento di Pedro Acosta.

Foggia firma con Italtrans

Quest’anno Dennis Foggia sembra non riesca a ripetere i risultati del campionato scorso ed è 3° in classifica con un gap di 67 punti dal leader Sergio Garcia e di 64 punti da Izan Guevara. Per rimettersi in carreggiata iridata servirebbe una seconda parte di campionato impeccabile e un pizzico di fortuna. Secondo Speedweek.com avrebbe già firmato un contratto con il team Italtrans per gareggiare in Moto2. Un team che conosce molto bene Enea Bastianini con cui si è affermato campione due stagioni fa e che oggi vanta Joe Roberts e Lorenzo Dalla Porta, entrambi al di sotto delle aspettative.

Per Dennis Foggia sarà un esame davvero tosto, dove dovrà fare i conti con piloti già ben collaudati come Celestino Vietti, Augusto Fernández e l’ex rivale Pedro Acosta. Dopo tre stagioni con Leopard Racing le strade stanno per dividersi. Ricordiamo che il pilota romano ha vissuto una fase critica la scorsa estate, quando la squadra ha bandito suo padre Fabio dal paddock di Spielberg. Ma fino ad oggi il rapporto di convivenza è proseguito senza troppi intoppi.