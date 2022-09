Moto3 Misano: Deniz Oncu beffa tutti ed è pole, Dennis Foggia 7°

Allo scadere, ecco Deniz Oncu e la zampata che non ti aspetti. L’alfiere Tech3, nonostante una spalla infortunata, beffa in primis Diogo Moreira, ormai quasi certo di una seconda pole position che invece il giovane turco riesce a strappargli. A pochi centesimi ecco Daniel Holgado inseritosi in seconda piazza, non benissimo invece i nostri portacolori. Dennis Foggia su tutti, solamente settimo in griglia per la gara di domani. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Qualifiche 1: passa solo Rossi

Carraro, Bartolini, Rossi e Surra sono tra i protagonisti di questa prima sessione a Misano. Dopo pochi minuti però ecco l’incidente del rookie Furusato alla curva 2. Alla fine sono in quattro in particolare a farsi vedere presto, tenendo il piazzamento fino alla bandiera a scacchi. Vanno avanti David Muñoz, Lorenzo Fellon e Riccardo Rossi, Adrian Fernandez sembra beffato dal guizzo finale di Kaito Toba. Giro però cancellato al pilota CIP per limiti di pista alla curva 15! Lo spagnolo quindi ce la fa assieme ai primi tre citati.

Qualifiche 2: alla fine ecco Oncu!

Completata così la lista dei 18 in lizza per la pole position a Misano. Turno piuttosto movimentato, a referto anche un incidente per Rossi alla Rio, non aiuta però vedere gocce di pioggia nei minuti finali! Diogo Moreira comanda a lungo davanti a Deniz Öncü e Yamanaka, l’assalto finale però premia il giovane pilota turco di Tech3! Terza pole stagionale per lui, la quarta in carriera, seconda piazza per Daniel Holgado davanti al duo MT Helmets-MSi.

Foto: motogp.com