MotoGP Misano, la festa continua: gli orari TV e streaming del 3/09

Primo giorno con le Ducati e Fabio Quartararo al comando in MotoGP, in Moto2 invece è davanti Celestino Vietti (con caduta), in Moto3 c’è Dennis Foggia. In MotoE giornata anche di qualifiche, con pole al leader Dominique Aegerter. Domani sarà giornata di qualifiche per le prime tre categorie, più Gara 1 elettrica. Chi saranno i ragazzi in evidenza? Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà visibile integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 sarà possibile vedere in diretta sia le qualifiche che le gare, di seguito tutti gli orari TV e streaming.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

GP Misano, gli orari Sky Sport

Sabato 3 settembre

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 4 settembre

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 3 settembre

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 4 settembre

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

Foto: VR46 Racing Team