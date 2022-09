MotoGP Misano, Prove 2: Ducati all’attacco, in 4 davanti a Quartararo

Quartararo contro Ducati in questa prima giornata a Misano. Il campione MotoGP ha comandato al mattino, le Rosse hanno risposto nel pomeriggio. Enea Bastianini è il migliore di giornata, con il duo Ducati Team e Johann Zarco subito a ruota, per poi trovare l’alfiere Yamaha in quinta piazza. Tutt’altro che sottotono anche le Aprilia: chiudono dietro a Quartararo, ma sia Vinales che Espargaro si sono fatti vedere. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Live Prove 2 MotoGP Misano

15:01 – I migliori settori di questa sessione.

14:57 – Quattro rosse davanti a Fabio Quartararo, si chiude così il venerdì di libere a Misano. Questa è la classifica sia del turno che combinata.

14:54 – Ultimo attacco al tempo, piloti Ducati scatenati: ecco Bastianini e Bagnaia in testa, si uniscono alla festa anche Miller e Zarco.

14:51 – La lista degli incidenti si allunga con Miguel Oliveira a terra al Tramonto.

14:44 – Fabio Quartararo risponde presto alle Aprilia e torna davanti.

14:36 – Maverick Vinales scatenato, eccolo al comando della classifica di queste FP2.

14:32 – A referto il terzo incidente del turno, a terra Alex Rins alla curva 15.

14:30 – Aprilia si fa vedere: Aleix Espargaro vola al comando, lo segue Maverick Vinales, scende in terza piazza Quartararo.

14:28 – Da HRC una conferma: Marc Marquez andrà a Misano e proverà il suo braccio in sella alla RC-V sul tracciato italiano. Il #93 arriverà venerdì e scenderà in pista martedì durante i test ufficiali.

14:22 – Non continua bene la giornata di Pecco Bagnaia: ecco una caduta alla curva 13, pilota OK.

14:20 – Fabio Quartararo intanto riprende da dove si è fermato: presto infatti lima il suo tempo del mattino, uno dei pochi in questi primi minuti.

14:16 – Arriva presto un primo incidente: Johann Zarco scivola alla curva 1, conseguenze solo per la sua D16. Le immagini.

14:10 – Si torna in pista, scatta il secondo turno di libere MotoGP a Misano.

14:00 – Tetsuta Nagashima wild card Honda in Giappone. Un emozionante debutto MotoGP dopo il trionfo, con Lecuona e Takahashi, alla 8 Ore di Suzuka.

13:50 – Marc Marquez continua il suo lavoro ad Aragon, sempre con un occhio al Motomondiale, come ci mostra HRC.

13:40 – Dietro al campione MotoGP ci sono due Ducati, le due Aprilia e altre due Rosse. Alex Rins precede infine le due Desmosedici che completano la top ten provvisoria.

13:35 – Come detto, Fabio Quartararo vuole subito confermarsi a casa degli italiani. Misano porta con sé il ricordo più bello, il primo mondiale conquistato l’anno scorso nel GP dell’Emilia Romagna.

13:30 – Già una tegola per Pecco Bagnaia. L’alfiere Ducati perderà tre caselle in griglia, ecco perché.

Premessa

Fabio Quartararo subito scatenato. Il campione MotoGP in carica ha chiuso le prime libere al comando. Seguono da vicino sia i ragazzi Ducati che il duo Aprilia, in bella evidenza Michele Pirro 3° alla fine del turno. Valori destinati a riproporsi nelle FP2 a Misano? Vediamo cosa succede sul tracciato tricolore.

Foto: motogp.com