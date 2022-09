MotoGP, Pecco Bagnaia sanzionato a Misano: perde 3 posizioni in griglia

Pecco Bagnaia dovrà scontare una penalità di 3 posizioni sulla griglia di partenza del GP di Misano, per aver ostacolato Alex Marquez nel primo turno di prove libere. Il pilota della Ducati ha concluso la prima sessione di prove libere MotoGP al 6° posto, ma è stato coinvolto in un “incrocio pericoloso” con il rivale della LCR Honda quando è rientrato in curva 3 dopo un fuori pista.

Penalty per Pecco Bagnaia

Bagnaia è stato convocato dalla Direzione di Gara MotoGP al termine delle FP1 ed è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per la gara di Misano di domenica. In una breve dichiarazione del Collegio dei Commissari Sportivi della FIM si legge: “Il 2 settembre 2022, durante l’ultima manche del Gran Premio Gryfyn di San Marino E Della Riviera di Rimini FP1, sei stato osservato guidare lento sulla traiettoria, provocando una situazione pericolosa per gli altri piloti. Ciò contravviene alle specifiche istruzioni impartite ai concorrenti e ai team della MotoGP, interrompendo la sessione, ed è considerato guida irresponsabile… Si tratta quindi di una violazione dell’articolo 1.21.2 del regolamento del Gran Premio del Campionato del Mondo FIM… Il pannello dei commissari della FIM MotoGP ha imposto una penalità di tre posizioni in griglia di partenza”.

La corsa per il titolo MotoGP

Non certo una buona notizia per Pecco Bagnaia che qui parte da favorito, ma sarà costretto a non sbagliare nulla nelle qualifiche del sabato. 44 i punti in classifica da dover recuperare sul leader Fabio Quartararo, partito subito forte nel primo turno di libere. Alex Marquez ha chiuso 14° dopo essere stato costretto ad interrompere il suo ultimo giro cronometrato. Sicuramente il layout di Misano gioca a favore di Bagnaia che qui è solito allenarsi in privato durante tutto l’anno. Ma non sarà sufficiente per avere qualche chance in più degli avversari. “Conosco ogni curva di Misano, è la nostra pista di allenamento. Abbiamo questa opportunità e ne siamo molto felici. Ma non possiamo nemmeno provare a tempo indeterminato, e Fabio mi è stato molto vicino l’anno scorso. Non importa quante volte guidi su una pista, i piloti del Mondiale sono sempre competitivi“.

Foto: Instagram @pecco63