MotoGP Misano, Prove 1: Quartararo già indiavolato, sorpresa Pirro 3°

La migliore partenza possibile dove ha coronato il suo sogno di campione del mondo. Fabio Quartararo è già lanciato a Misano, eccolo al comando della classifica nelle prime prove libere MotoGP. Segue una coppia Ducati, ovvero Jack Miller e la wild card Michele Pirro, con le Aprilia e Bagnaia in agguato poco più indietro. Parliamo di una top 14 racchiusa in nemmeno un secondo… Ecco com’è andato il primo turno sul tracciato tricolore, ricordando gli orari del GP.

LIVE MotoGP FP1 Misano

10:50 – I migliori settori del turno.

10:48 – Note curiose: Quartararo non ha mai cambiato la media posteriore per tutto il turno. Miller ed Aleix Espargaro invece hanno girato per tutta la sessione con le stesse due gomme medie.

10:45 – La classifica finale mostra Fabio Quartararo al comando, seguono le rosse di Jack Miller e Michele Pirro.

10:41 – ‘Scintille’ tra Alex Marquez e Pecco Bagnaia sul finale: l’alfiere Honda si ritrova il ducatista in traiettoria. Lo spagnolo non gradisce molto… Ma alle prove di partenza il piemontese gli si avvicina chiedendogli scusa.

10:33 – Dura però poco, il campione in carica si riprende la prima posizione.

10:27 – Maverick Vinales si avvicina sempre di più, finché non riesce a stampare il miglior crono provvisorio della sessione.

10:20 – Michele Pirro piazza la zampata, eccolo al comando per 80 millesimi su Fabio Quartararo.

10:15 – Massimo Rivola è soddisfatto del futuro duo RNF Aprilia. “Oliveira e Fernandez erano le prime scelte sia per me che per Razlan, siamo molto contenti che abbiano accettato. Abbiamo quattro piloti speciali, un bel mix.”

10:07 – Inizio di turno frizzante, finché la classifica non si stabilizza: comanda Quartararo su Pol Espargaro e Vinales.

10:01 – Non mancano dimostrazioni di affetto per Dovizioso dagli spalti.

9:55 – Ci siamo, scatta il fine settimana anche per la MotoGP.

9:50 – Truppa Ducati ancora più corposa con la presenza di Michele Pirro, come detto in azione da wild card poco dopo la nascita della sua primogenita Ginevra.

9:45 – Joan Mir è uno dei piloti ufficializzati per la prossima stagione. Affiancherà Marc Marquez in Repsol Honda, una bella sfida per l’iridato 2020.

La storia: Kazuki Watanabe, l’esordio MotoGP da sogno

9:40 – Da segnalare l’assenza di Joan Mir, infortunatosi in Austria in seguito ad un violento highside ad inizio GP. Al suo posto ecco Kazuki Watanabe.

9:35 – Ieri sera è stata presentata la livrea speciale per i ragazzi VR46 in questa tappa di casa. Ecco i colori di Luca Marini, Marco Bezzecchi e dei piloti Moto2 Celestino Vietti e Niccolò Antonelli.

9:30 – Misano teatro anche di tristi ricordi, come il grave incidente del 2010 che ha spezzato la vita della giovane promessa Shoya Tomizawa. Takaaki Nakagami si reca sempre sul luogo del fatto per omaggiare l’amico. Con lui anche i connazionali delle altre categorie: Ai Ogura, Taiga Hada, Taiyo Furusato, Ayumu Sasaki, Kaito Toba.

9:25 – Ultimo GP per Andrea Dovizioso, ma anche per Ramon Forcada. “Sarà un evento emozionante” è stato il primo commento di Razlan Razali, il saluto suo e di Zeelenberg.

9:20 – Occhio anche al futuro: Miguel Oliveira e Raul Fernandez saranno il nuovo duo di piloti per RNF Aprilia. ‘Convinti’ da Maverick Vinales e dal suo 2022 con la RS-GP. Aleix Espargaro si è già dichiarato molto soddisfatto dell’arrivo dei due ragazzi KTM.

9:15 – Giochi di squadra in Ducati? Non esattamente, anzi Zarco, Enea Bastianini e Jorge Martin hanno il via libera di Gigi Dall’Igna per puntare alla vittoria, qualora ce ne fosse l’occasione.

9:10 – Piloti carichi per il fine settimana a Misano. Come Johann Zarco, Maverick Vinales o la wild card Michele Pirro, tra i protagonisti della partita di calcio disputata mercoledì. Le loro dichiarazioni.

Premessa

Fabio Quartararo al comando, Aleix Espargaro e Pecco Bagnaia inseguono. Questa la situazione iridata verso il 14° round della stagione MotoGP 2022. Con il campione in carica concentratissimo solo sul suo lavoro, senza farsi ‘distrarre’ dal resto, mentre l’alfiere Aprilia punta a ben di più del 6° posto in Austria per tenere vive le sue opzioni in campionato. Misano è un circuito apprezzato da tutti, determinante l’anno scorso per gli equilibri mondiali con il via della festa di Quartararo. Sarà così anche quest’anno? Intanto si inizia dalle prime prove libere, vedremo chi avrà la meglio.

Foto: motogp.com