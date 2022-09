Era il 5 settembre 2010, la domenica del Gran Premio di San Marino a Misano. Durante la gara Moto2 un tragico incidente al Curvone provoca la scomparsa della 19enne promessa giapponese Shoya Tomizawa. Un evento che ha sconvolto tutti, a partire dagli incolpevoli protagonisti di quell’incidente, De Angelis e Redding, fino ai connazionali dello sfortunato pilota. Come Takaaki Nakagami, tra i piloti cresciuti fin da piccoli assieme a Tomizawa, che in ogni visita a Misano si prende un momento per ricordarlo. Un dettaglio del suo profilo social mostra chiaramente come quel giorno sia indimenticabile.

Anche quest’anno non è diverso. Il pilota LCR Honda s’è recato nuovamente in quel punto in cui la vita del suo connazionale s’è spezzata quasi 12 anni fa. “Ciao amico mio, sono ancora io. Facciamolo insieme.” Questo il dolce messaggio comparso sui canali social del pilota giapponese, assieme alla foto in copertina. Anno dopo anno si rinnova il ricordo di un giovane talento purtroppo scomparso prematuramente. Nel GP successivo ad Aragón il suo #48 è stato ritirato, mentre il vincitore della gara Iannone ha realizzato il giro d’onore con la bandiera giapponese in sua memoria. Più recentemente, nel 2020 Tetsuta Nagashima ha dedicato al fratello Shoya Tomizawa, come l’ha definito, la sua prima vittoria mondiale nel GP del Qatar.

Foto: Twitter