MotoGP Misano: Johann Zarco parte deciso “Se piove vinco io”

Il meteo è la grande incognita del week-end MotoGP. Mercoledì sera i piloti si sono divertiti a giocare a calcio (leggi qui). La pioggia aveva concesso una tregua ma oggi in Romagna le condizioni sono pessime. Da venerdì la situazione dovrebbe migliorare. Se lo augurano tutti.

C’è però chi spera in una gara bagnata: Johann Zarco.

“Dobbiamo guardare il meteo – afferma Johann Zarco – Sicuramente se piove ho ottime possibilità di vincere perché sul bagnato vado sempre forte ma anche sull’asciutto posso fare bene così come gli altri piloti Ducati. Pecco Bagnaia ma anche io e gli altri ducatisti siamo in gran forma e sarebbe molto bello stare tutti davanti”.

Intanto ti sei divertito a giocare a calcio ed hai segnato anche se la tua squadra ha perso per sei a due.

“Mi ha fatto piacere fare gol, è sempre una cosa importante. Peccato che abbiamo perso spesso la palla e subìto tanti gol. Non gioco mai a calcio nel tempo libero e forse sarebbe bello farlo”.

Tra i marcatori anche Maverick Vinales.

“Mi sono divertito un sacco, è stato uno di quegli eventi a cui fa piacere partecipare perché si sta assieme agli avversari giocando a calcio. In inverno ci gioco spesso ma durante ma la stagione per me è impossibile fare una partita intera”.

Pronto per il Gran Premio di MotoGP?

“La gara di Misano è molto importante per noi, per l’Aprilia e siamo convinti di poter fare molto bene. Abbiamo voglia di scendere in pista e tanta grinta”.

Michele Pirro ha fatto sorridere nel ruolo di portiere.

“Ho parato come Qui, Quo, Qua. Non potevo rischiare di farmi male: le spalle e le braccia mi servono per un altro sport. Ho preso dei gol ma mi sono comunque divertito. Gli altri avevano dei giocatori più precisi dei nostri”.

Cosa ti aspetti dal Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini?

“Sicuramente a Misano sarà un week-end impegnativo, tosto ma siamo pronti. E’ la gara di casa per Ducati e ci tengo a fare bene. E’ la mia prima gara da papà, nei giorni scorsi è nata mia figlia e mi piacerebbe dedicarle un bel risultato”.

Foto Marzio Bondi