MotoGP: Michele Pirro, prima di Misano la “vittoria più grande”

Il 2022 è un anno ricco di emozioni per Michele Pirro, tester Ducati Corse e pilota del team Barni nel Campionato Italiano Superbike. Il suo lavoro dietro le quinte è determinante per i successi di Bagnaia e degli altri ducatisti in MotoGP. Ha sempre lavorato con un’intensità straordinaria, macinando migliaia di giri, scendendo in pista perfino in giorno di Pasqua e quello di Ferragosto. Ducati ha sempre riconosciuto i suoi meriti: un ottimo collaudatore è fondamentale.

Ora, ad una settimana dalla partecipazione al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Michele Pirro ha conquistato il successo più bello: è diventato padre. Lo ha comunicato attraverso i suoi profili social “Un’altra grande Vittoria 23/08/22. Il trofeo più GRANDE porta il nome Ginevra”.

Sua moglie Paola ha dato alla luce la bimba a San Giovanni Rotondo, città di origine dei due neo genitori.

La paternità darà certamente una grande carica a Michele Pirro in vista delle sue prossime gare. La prima, quella della settimana prossima, è forse la più attesa dell’anno. Michele Pirro abita in Romagna da anni e considera Misano la sua pista di casa. Come in occasione delle altre wild-card in MotoGP, gareggerà con livrea Aruba ed una moto laboratorio, diversa da quella dei piloti ufficiali o degli altri team Ducati.

Il 17 e 18 settembre invece sarà al Mugello per il quinto round e sesto del Campionato Italiano Superbike, con concrete possibilità di vincere il suo nono titolo italiano. Ha all’attivo 7 vittorie su 8 gare e guida la classifica con 56 punti di vantaggio su Alessandro Delbianco. Gli basteranno appena 6 punti per archiviare la pratica con un round di anticipo. Teoricamente potrebbe laurearsi Campione Italiano già il sabato anche se Delbianco è in gran forma tenterà di tenere aperto il campionato più a lungo possibile.