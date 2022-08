MotoGP UFFICIALE Joan Mir con Marquez in Repsol Honda

Arriva l’ufficialità dopo una lunga attesa, ma ormai mancava solo il comunicato. Joan Mir sarà il secondo pilota del team Repsol Honda per il prossimo biennio, accanto a Marc Marquez. I due ragazzi Suzuki quindi si spostano in toto in HRC a partire dalla prossima stagione mondiale. Alex Rins sarà al via con i colori LCR e l’iridato 2020 invece affiancherà il pluricampione di Cervera nella squadra factory. Completato quindi un altro tassello di una griglia MotoGP 2023 sempre più definita.

Mir-Honda, il comunicato

Honda Racing Corporation è fiera di annunciare la firma con Joan Mir. Il campione MotoGP 2020 si è ormai consolidato ad un alto livello fin dalla sua prima stagione completa in Moto3 nel 2016. Nel 2017 il #36 ha conquistato la corona nella classe leggera in sella ad una Honda, per poi spostarsi nella categoria intermedia l’anno successivo. Assieme a due titoli mondiali, il pilota spagnolo ha ottenuto 12 vittorie di GP e 33 podi. Il 24enne correrà in sella ad una Honda RC213V per il team factory, un contratto biennale accanto a Marc Marquez.

La griglia MotoGP provvisoria

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – Joan Mir

LCR Honda: Alex Rins – ?

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

GasGas Tech3 Factory Racing Team: Pol Espargaró – ?

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: (Miguel Oliveira) – (Raúl Fernández)

Ducati Team: Pecco Bagnaia – Enea Bastianini

Pramac Racing: Johann Zarco – Jorge Martín

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – Luca Marini

Foto: motogp.com