MotoGP, Alex Rins firma con LCR Honda: “Puntiamo al podio”

Nel pieno della pausa estiva LCR Honda annuncia il suo primo tassello del puzzle per la stagione MotoGP 2023. La notizia era nell’aria da settimane, Alex Rins ne aveva già parlato in conferenza stampa ad Assen, adesso è arrivata l’ufficialità: il pilota spagnolo ha firmato con il team di Lucio Cecchinello. Dopo la notizia dell’addio di Suzuki al Mondiale a fine anno Alex ha dovuto cercare in fretta e furia una nuova squadra per il prossimo anno. Honda si è rivelata la miglior occasione sul tavolo, sebbene non abbia trovato posto nel team factory, dove invece arriverà Joan Mir al posto di Pol Espargarò.

Alex Rins scommette sulla Honda

Lucio Cecchinello si dice entusiasta per l’arrivo di un top rider: “Siamo lieti di annunciare la firma di Alex Rins su un contratto biennale con noi e la Honda Racing Corporation. Sarà il pilota LCR Honda CASTROL nel 2023. Abbiamo appena finito di firmare il contratto, tutte e 3 le parti, quindi finalmente possiamo annunciarlo. Rins è un pilota esperto, veloce e da podio. Questa ricchezza di esperienza, unita alla capacità di Rins di dare suggerimenti precisi ai suoi tecnici, ci aiuterà sicuramente a migliorare il nostro pacchetto moto, puntando a lottare per altri podi“.

Alex Rins andrà a prendere l’angolo box che attualmente appartiene ad Alex Marquez. Il pilota di Cervera ha collezionato solo due podi in tre stagioni, raccolti nell’anno del debutto in MotoGP (2020). Nelle successive due annate non ha trovato un buon feeling con la Honda RC213V, una moto che ha messo in difficoltà anche dei campioni del calibro di Jorge Lorenzo. Dal prossimo campionato Alex Marquez salterà sulla Ducati Desmosedici GP del team Gresini, con cui ha ufficializzato la firma nel corso dell’ultimo round ad Assen prima della pausa estiva. Con questo prototipo ha fallito anche Pol Espargarò che nei prossimi giorni potrebbe annunciare il ritorno in KTM, al suo posto arriverà il campione MotoGP 2020, Joan Mir. Per ironia della sorte entrambi i piloti della Suzuki correranno con il marchio Honda.