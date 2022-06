Addio a Honda per entrare nella famiglia Ducati. Alex Márquez si lancia in una nuova sfida per la sua quarta stagione MotoGP, scegliendo i colori del team Gresini. La squadra guidata da Nadia Padovani ha scelto di puntare sul 26enne spagnolo, da affiancare al confermato Fabio Di Giannantonio. Dopo le prime voci, confermate da parte di team e casa tricolori in questi ultimi giorni, ecco l’ufficialità della line-up per la prossima stagione mondiale. Un altro tassello andato a posto.

Un cambio radicale: Alex Márquez ha corso solamente con la Honda RC213V nei tre anni trascorsi in MotoGP. Dall’anno prossimo scoprirà la Ducati Desmosedici. “Sono emozionato per questa nuova avventura” ha sottolineato il pilota di Cervera. “Per me era fondamentale cambiare e tornare ad avere quella motivazione che avevo quando sono approdato in questa categoria. La miglior opzione per me era questa squadra che ha fatto la storia di questo campionato. Adesso mi rimane metà stagione per dare il massimo prima di iniziare il 2023.”

Per Fabio Di Giannantonio invece il prossimo sarà il suo secondo anno nella classe regina. I segnali sono già interessanti, si procede insieme per fare ulteriori passi avanti. Oltre a continuare una storia iniziata già in Moto3 e che continua anche in MotoGP. “Sono felice di rinnovare con questo team. Continuiamo questo percorso di crescita e avremo modo di farlo con la Ducati. Lavoravamo da un po’ a questo rinnovo e finalmente possiamo dirlo. Ovviamente gli obiettivi salgono di livello: useremo questa seconda parte di stagione per trovare sempre più risultati e poi per il prossimo anno vogliamo guardare davvero avanti.”

Soddisfazione anche da parte di Nadia Padovani. “Intanto confermiamo Fabio Di Giannantonio, che sta già dando dimostrazione del suo talento, crescendo gara dopo gara.” Spiega poi il nuovo arrivo in squadra, chiamato a sostituire Bastianini, diretto verso il team factory o Pramac. “Cercavamo un pilota un po’ più esperto e credo che Alex Márquez sia la figura perfetta per la nostra squadra. Il suo curriculum parla per lui, pensiamo abbia un gran potenziale e che la Desmosedici possa essere la giusta compagna d’avventura.”