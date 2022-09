Altro che gioco di squadra: Bastianini, Zarco e Martin licenza di vincere

Le ultime gare MotoGP hanno mostrato in particolare una lotta tra Fabio Quartararo e l’armata Ducati. In particolare il GP d’Austria, con il campione in carica sempre ben presente tra i piloti in rosso, spesso e volentieri in gruppo nelle zone alte della classifica. L’asso Yamaha punta al bis mondiale da solo, Pecco Bagnaia deve recuperare, ma si parla anche di possibili giochi di squadra in Ducati. Johann Zarco, Enea Bastianini e Jorge Martin, freschi di accordi per il 2023, sono stati ben chiari. Se c’è la vittoria in ballo, non c’è tattica che tenga.

Zarco: “Dall’Igna ha detto che…”

L’esperto bicampione Moto2 continuerà in Pramac Racing. “Era solo una questione di tempo” ha precisato. Sottolinea poi l’ottimo rapporto con tutti, anche coi vertici Ducati. “Sono vecchio abbastanza per scherzare con loro. Come quando erano indecisi tra un italiano ed uno spagnolo per il team factory e ho proposto il francese nel mezzo. Mi hanno spiegato però che preferiscono puntare su giovani che avranno altri 10 anni in MotoGP, io non avrò così tanto tempo davanti…” È poi il primo a commentare la questione dei giochi di squadra. “Dall’Igna ha detto che, se c’è l’occasione di vincere, non bisogna togliere questa opportunità ai piloti. Quindi di provarci con intelligenza. Se bisogna aiutare Pecco magari ad arrivare sul podio allora ha senso lasciargli strada, ma se si può vincere allora bisogna provarci. Una vittoria fa bene ai piloti.” Per lui sarebbe il tanto agognato primo successo in MotoGP, qualcosa che continua a sfuggirgli.

Bastianini: “Siamo qui per vincere”

Il #23 di casa Gresini quest’anno s’è messo in tasca tre successi. E non ha nessuna intenzione di fermarsi a quel numero. Sostanzialmente si allinea all’esperto collega francese in merito ai possibili giochi di squadra. “Sarà importante aiutare Pecco a vincere il titolo, ma anche per me è importante vincere delle gare, siamo qui per questo” ha infatti puntualizzato Bastianini. Dall’anno prossimo poi sarà uno dei piloti di riferimento del Ducati Team. Motivazione alle stelle, ben sapendo che ci sarà molta più pressione da gestire. “So bene che per Ducati non è stato facile, anche Jorge è molto forte. Ma sono contento di essere compagno di box di Pecco, è mio amico e corriamo assieme dalle pocket bike. Per la prima volta saremo nella stessa squadra, posso imparare molto da lui così come lui da me.” Bastianini sottolinea poi un suo ‘difetto’ da correggere. “Non sono stato costante nella prima parte di stagione. Dovrò diventarlo se voglio pensare al titolo in futuro.”

Martin: “Enea si è meritato il posto”

Il terzo ducatista presente in conferenza stampa non la pensa diversamente. Come il compagno di box ed il ‘rivale’ per il posto del team factory, anche lui punta al massimo risultato possibile in gara. “Tutti vogliamo vincere” ha infatti dichiarato. “L’ho già fatto l’anno scorso e voglio cercare di ripetermi.” Tranne in alcuni casi: “Se stiamo lottando per una 5^-6^ posizione, allora non ha senso.” Come confermato in questi giorni, lui rimarrà in Pramac Ducati anche l’anno prossimo. La fine di una “guerra mediatica”, come l’ha definita, che non gli è piaciuta, ma a parte questo è carico per il 2023. “Certo mi è un po’ dispiaciuto per la decisione e avevo guardato anche altro” ha ammesso. “Ma nulla da dire di Enea, si è meritato il posto. Alla fine sono rimasto, ho un contratto e devo pensare a ripagare la fiducia di Ducati, so di avere ancora molto da dimostrare. Sarebbe bello fare la storia e puntare al titolo l’anno prossimo, lottando con Pecco ed Enea.”

Foto: motogp.com