Marco Melandri “Bastianini era partito fortissimo poi gli hanno tarpato le ali”

Marco Melandri ha cambiato casa, città e vita. Ora abita a Lugano, ogni tanto partecipa ancora agli eventi collaterali alla MotoGP. Si diverte ma evita di trovarsi in situazioni scomode: clamore mediatico sì ma non troppo.

“Non ci sarò a Misano – afferma Marco Melandri – Sono stato a vedere la MotoGP a Barcellona ma le gare in Italia se posso le evito. Per gli italiani sono come gli altri piloti ed ho preferito andare in Spagna perché mi sono goduto di più l’ambiente, il paddock e gli amici”.

In questi anni ti abbiamo visto spesso in tv: dalle Iene all’ Isola dei Famosi. Cos’hai in programma?

“Mi piace restare un po’ nell’ambiente ma non troppo, voglio avere tempo per me. Adesso vivo a Lugano. La tv Svizzera fa cose carine per le moto, sono molto seguite e mi piacerebbe aiutali ad organizzare dei contenuti extra come avevamo fatto con Danz. Potrebbe essere una cosa carina ma è una mia idea e non ho ancora parlato con nessuno. Per il resto vado in bici e mi diverto”.

Una tua opinione sulla MotoGP 2022?

“Mi aspettavo che Bagnaia fosse in lotta per il Mondiale. Enea è partito fortissimo poi, correndo per un team satellite, secondo me gli hanno tarpato le ali perché non poteva continuare ad andare così forte. Mi aspettavo una cosa del genere. Ora è giusto che lo abbiano preso nel team ufficiale e l’anno prossimo vedremo di che pasta è fatto”.

Come vedi il Gran Premio di San Marino di Bagnaia?

“Pecco può tornare seriamente in lizza per il titolo soprattutto a Misano che è una pista stop and go, complicata per Quartararo. Ci saranno poi otto Ducati difficili da passare e tutte intenzionate a salvaguardare Bagnaia”.

Foto Instagram Marco Melandri

