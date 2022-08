MotoGP: Zarco e Martin in Pramac Ducati, non si cambia nel 2023

Pramac Ducati non cambia la sua formazione nel 2023. Johann Zarco era già certo, ora ufficiale la permanenza anche di Jorge Martin. Dopo l’annuncio della squadra factory, con Enea Bastianini in rosso fino al 2024, pure la struttura satellite guidata da Paolo Campinoti conferma la sua coppia di piloti per la prossima stagione MotoGP. Sarà il terzo anno consecutivo da compagni di box per Zarco, miglior indipendente nella scorsa stagione e leader provvisorio anche quest’anno, e Martin, miglior rookie 2021.

“Come Team Principal non potrei essere più felice di ritrovare nel nostro box anche per la prossima stagione Johann Zarco e Jorge Martin” ha sottolineato il boss Paolo Campinoti, come si legge nella nota pubblicata dalla squadra. “Per prima cosa parliamo di due ragazzi speciali, ma si tratta anche di due piloti formidabili, con un talento raro. Con loro abbiamo raggiunto già grandi traguardi. Sono certo che riusciremo a crescere ancora molto insieme, come solo un team come il nostro sa fare.”