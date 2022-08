MotoGP UFFICIALE Ducati ha scelto: ecco Bastianini accanto a Bagnaia

Dopo un lungo ballottaggio, Ducati ha scelto: ci sarà Enea Bastianini accanto a Pecco Bagnaia. Una coppia tutta tricolore per il team ufficiale del marchio italiano, un interessante duo d’attacco per le stagioni MotoGP 2023-2024. Alla fine dei giochi è l’attuale alfiere Gresini-Ducati quindi il prescelto per rilevare la sella occupata fino al prossimo novembre da Jack Miller, poi diretto in KTM. Il team satellite Pramac manterrà la sua formazione, con Jorge Martin ad affiancare Johann Zarco.

“Era il mio sogno, adesso si è avverato” è il primo commento di Enea Bastianini. “In questi due anni in MotoGP ho imparato e sono cresciuto molto. Ringrazio Claudio, Gigi, Paolo e Davide per aver avuto fiducia in me e avermi dato questa opportunità incredibile. Voglio però ringraziare anche Nadia e tutto il team Gresini per il grande supporto che ricevuto in questa bellissima stagione insieme. Cercherò di chiudere nel miglior modo possibile questo 2022, prima di affrontare la mia nuova avventura da pilota ufficiale Ducati.”

Bastianini-Martin, non una scelta facile

“Enea è un pilota dal grande talento ed è maturato molto in questi due anni con Ducati” ha aggiunto Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse. “Ha saputo crescere velocemente, ottenendo due podi nel suo anno di debutto in MotoGP. Quest’anno poi ha ottenuto tre bellissime vittorie con il team Gresini in Qatar, America e Francia. Siamo convinti che il prossimo anno potrà compiere un ulteriore passo avanti ed essere sempre tra i protagonisti.”

Dall’Igna però sottolinea anche che “Non è stata una scelta facile, sia Enea che Jorge Martin sono piloti velocissimi. È proprio per questo che abbiamo voluto comunque assicurare ad entrambi lo stesso materiale e lo stesso supporto tecnico. Siamo certi che entrambi dimostreranno tutto il loro talento.”

Foto: motogp.com