MotoGP, Oliveira e Fernandez in coro: “Maverick Vinales ci ha convinti”

Da KTM ad Aprilia nella stagione MotoGP 2023. Miguel Oliveira e Raul Fernandez sono ufficialmente i due ragazzi della squadra satellite RNF. Si apre un nuovo ciclo, Razali saluterà Yamaha e si legherà alla casa di Noale, rinnovando in toto la propria formazione. Aleix Espargaro guarda con ottimismo all’arrivo dei due piloti, che nella conferenza stampa dedicata a loro ed al terzetto Ducati ammettono di essere stati convinti da Maverick Vinales. Meglio detto, da quello che sta facendo in questa sua prima stagione con Aprilia.

Oliveira: “Con KTM sempre trasparenti”

“Ho iniziato a pensare che potevo provare un’altra moto e molto competitiva.” Miguel Oliveira spiega così l’avvicinamento ad Aprilia. “Sono stato quindi tentato, poi mi hanno accolto con calore, Massimo in particolare. Forse anche lui ci ha messo quel qualcosa in più per convincermi” ha sorriso il portoghese. Non nega i vari tentativi fatti da KTM per tenerlo ed il solido rapporto creatosi negli anni. “Non volevamo finire male, l’ultima offerta in Austria mi ha fatto piacere. Siamo sempre stati trasparenti in ogni cosa, s’è creata una relazione forte in tanti anni.” All’orizzonte c’è il capitolo Aprilia, ha già osservato la RS-GP? “Difficile analizzare una moto da fuori.” Ma un’occhiatina l’ha data: “Guardare Vinales mi ha aiutato a capire qualcosa di più sul potenziale della moto. Aleix è lì da anni e conosce bene la moto. Maverick invece ha realizzato tutta la sua carriera con motori in linea e sta già facendo cose molto interessanti. Questo mi ha convinto parecchio, più dei risultati di Aleix.”

Fernandez, il più piccolo di Aprilia

Dall’altra parte del box arriverà Raul Fernandez. Un rilancio per lo spagnolo dopo una stagione di debutto molto difficile. “Sono grato ad Aprilia ed a RNF, mi hanno dato l’opportunità di continuare in MotoGP. Con KTM non sono arrivati i risultati che volevamo, ma certo continueremo a dare il massimo fino alla fine.” Poi ci sarà la nuova sfida. “Con Aprilia sarà molto interessante, così come condividere il box con Miguel e lavorare allo stesso progetto di Aleix e Maverick. Sarò il più piccolo!” Concorda poi con la valutazione del futuro compagno di squadra a proposito del pilota da osservare maggiormente in Aprilia. “La stagione di Vinales è molto interessante, a livello di feeling e di risultati. Certo Aleix sta facendo un anno spettacolare, ma guardiamo come Maverick sta gestendo la situazione…”

Foto: motogp.com