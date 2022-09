MotoGP: Fabio Quartararo guarda avanti, l’assalto Ducati non gli fa paura

Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Pecco Bagnaia. Sono loro ormai i protagonisti del campionato MotoGP 2022, i tre maggiori candidati per la corona mondiale di questa stagione. Tutt’e tre sono pronti alla battaglia a Misano: l’anno scorso è stata una tappa importante in ottica iridata, chissà quest’anno. Piovono riconoscimenti di stima verso Andrea Dovizioso, al suo ultimo GP. “Ha disputato una grande carriera ed è stato un esempio per quello che ha fatto in Ducati” ha sottolineato in particolare Espargaro. Tutti poi hanno visto il primo ritorno in moto di Marc Marquez. “Non si sa quando tornerà, ma di sicuro sarà di nuovo tra i più veloci” è stato il commento sicuro di Pecco Bagnaia. Tornando poi al GP ed ai successivi test, ecco cos’hanno dichiarato i tre piloti.

Fabio Quartararo

“Questo è un posto speciale per tanti motivi. Per il titolo dell’anno scorso, ma anche perché proprio qui nel 2019 ho lottato per la prima volta per la vittoria.” Fabio Quartararo quindi è carico per un nuovo evento a Misano, dove nel 2021 s’è concretizzato il grande sogno di ogni pilota, ovvero la corona mondiale. “Sono sempre stato piuttosto veloce a Misano, anche anno scorso ero vicino a Pecco, anche se non abbastanza per provare a superarlo. Nel secondo GP poi è arrivato il titolo.” Con un occhio al meteo, che appare piuttosto instabile per i prossimi giorni. Seguiranno poi i test ufficiali, con le prime aspettative per la prossima stagione. “Proveremo la moto ed il motore 2023, non vedo l’ora!” ha infatti sottolineato Quartararo. Riguardo alla truppa Ducati, non pensa ad eventuali ‘tattiche’ tra gli otto piloti presenti in MotoGP. “Devo già pensare a stare davanti, se poi devo mettermi a guardare anche a cosa fanno gli altri… Troppe cose!” ha scherzato. “Io devo solo pensare a stare davanti, chiunque sia il rivale.”

Aleix Espargaro

L’alfiere Aprilia si lascia alle spalle un GP più complesso del previsto. “In Austria è stato molto difficile per me, ma non mi sono mai divertito davvero su quel circuito” ha ammesso. Ma guarda già avanti: “Se vogliamo lottare per il titolo non basta quel sesto posto. Bisogna essere sul podio, visto lo svantaggio dal leader ed il 3° classificato che continua a vincere. Qui a Misano spero di essere di nuovo veloce, di ritrovare il giusto feeling.” In questi giorni poi c’è stato l’annuncio dei nuovi piloti per RNF Aprilia. “Raul e Miguel sono piloti molto veloci” ha sottolineato Espargaro. “Sarà una situazione nuova per tutti, spero ci aiutino molto nello sviluppo. Non vedo l’ora di sentire i loro commenti quando proveranno la moto.” Infine, a GP concluso tocca ai test. “Avremo tantissime cose da provare, già testate in precedenza da Savadori, come elettronica, motore… Raccogliamo altre informazioni per la moto 2023.”

Pecco Bagnaia

Il piemontese di Ducati è ben conscio della situazione mondiale attuale. “44 punti sono tanti” ha sottolineato. Ma guarda alla tappa a Misano con fiducia. “Sono contento di correre in casa, speriamo ci sia tanta gente. La battaglia qui sarà dura: Fabio è molto competitivo, Aprilia ci sarà, così come gli italiani, le altre Ducati…” Non manca anche un commento sul futuro compagno di squadra Enea Bastianini, annunciato in questi giorni. “Non volevo decidere io in merito, è una cosa che deve fare il team” ha precisato Bagnaia. “Sono sicuro che faremo un ottimo lavoro insieme. Dovrà imparare il nostro ‘metodo’ di lavoro, in un team factory cambiano tante cose, ma andrà bene.” Riguardo poi i test, “Non penso di avere troppo da provare. Probabilmente lavoreremo sull’aerodinamica.”

Foto: motogp.com