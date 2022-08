Chi si rivede, Marc Marquez in moto ad Aragon! “Non smetto di sorridere”

Una giornata decisamente importante per Marc Marquez. Il pluricampione MotoGP è tornato in sella ad una moto per la prima volta dall’ultimo intervento. In copertina ecco una delle prime foto del #93 di Cervera in sella ad una Honda CBR600RR, attivissimo tra le curve del Motorland Aragon. “Non riesco a smettere di sorridere” è il primo commento di Marc Marquez. Il suo processo di recupero ha fatto un altro passo, chissà se questo implica la sua presenza nei test a Misano, cosa ancora non confermata da HRC. Ma nemmeno smentita…

L’attesissima prima prova in moto dopo l’OK dei medici si è concretizzata nella giornata odierna. Era la prova che serviva a Marc Marquez, un altro tassello per avere le idee più chiare. L’osso del braccio si sta sistemando, il catalano appariva già molto più ottimista nella ‘toccata e fuga’ in Austria. Ma senza sbilanciarsi troppo dopo gli ultimi due anni decisamente problematici… Ma vederlo nuovamente in sella ad una moto è certamente la notizia migliore, lo stesso Marc Marquez non stava nella pelle.

“Oggi non riesco a smettere di sorridere. Dopo un così grande sforzo sono di nuovo in moto. Un grazie a tutte le persone che mi stanno spingendo, avanti così!” Il messaggio comparso sui canali social, assieme alle foto della giornata, è eloquente. Marc Marquez sta tornando a sorridere di nuovo dopo due anni duri, passo dopo passo si sta riavvicinando alla MotoGP. Questo è un altro importante tassello per il suo processo di recupero. Vedremo se poi il #93 e HRC se la sentiranno di rischiare già a Misano.

Foto: Honda Racing Corporation