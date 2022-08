MotoGP, Marc Marquez: “Il problema Honda non è piccolo, è grande”

Repsol Honda ritrova Marc Marquez in occasione del GP in Austria. Non da pilota in pista ma solo da spettatore esterno. È comunque un segnale positivo per HRC, che non sta vivendo un momento facile in MotoGP. Ora tocca alla sfida in Austria, un altro GP per valutare la situazione, stavolta con il suo pluricampione attento al box e pronto a dare consigli. Con la grande incognita del meteo, che sta già mandando segnali poco incoraggianti. La pioggia ed il forte vento hanno anche interrotto prematuramente la conferenza stampa odierna del #93. Marquez ha comunque dato un aggiornamento sul suo braccio, oltre ad un commento su Honda.

Marquez, la situazione fisica

Le prime domande chiaramente riguardando i passi compiuti e da compiere. “Sembra che tutto stia andando bene. È stata una decisione importante, ne dipendeva la mia carriera” ha sottolineato Marc Marquez. “I dottori stanno monitorando la situazione: si tratta di un recupero lento, ma costante.” Il pilota di Cervera mantiene un cauto ottimismo. “È pur sempre un braccio con quattro operazioni e ci stiamo lavorando, ma sto già facendo alcuni movimenti che prima mi erano impossibili.” A breve ci sarà un esame determinante. “La prossima settimana avrò una TAC per capire se potrò aumentare ancora il carico di lavoro. Al momento siamo ottimisti, ogni settimana il lavoro aumenta ed il braccio risponde bene.” Tornerà a competere quest’anno? “Al momento non lo so. Quando sarò al 70% potrò salire in moto. Certo la mia intenzione sarebbe disputare qualche gara quest’anno, la prossima settimana avrò la risposta.”

Honda, lato tecnico

“Sta vivendo un momento complicato. Quando tutti i piloti sono in difficoltà vuol dire che il progetto non è nel suo miglior momento.” Marc Marquez commenta con sincerità ciò che è sotto gli occhi di tutti, ovvero il marchio HRC non più protagonista in MotoGP. Casualmente dal momento del suo infortunio a Jerez 2020… “Una sola persona non fa la differenza” ha rimarcato il pluricampione del mondo. Facendo però un piccolo mea culpa. “Nel periodo 2020-2021 mi sono staccato troppo dalla squadra, ora sto tenendo i contatti soprattutto con Santi [Hernandez, il capotecnico], con Stefan [Bradl], con i ragazzi del team.” Marquez evidenzia poi due tipi di problemi, partendo dal lato tecnico. “Ovviamente non ho provato le ultime novità, ma al Mugello ho visto una moto difficile da gestire. Non si tratta di una cosa piccola ma generale, più grande.” Sottolineando poi che “Non sono un ingegnere, solo un pilota, ma chiaramente voglio sempre una moto vincente.” Basterebbe il suo stile di guida a renderla tale, come in passato? “Il mio vecchio stile forse non funzionerebbe nemmeno al momento, visto che la categoria cambia continuamente.”

Honda, il secondo problema

Marc Marquez però, oltre alla moto, rimarca anche un altro discorso. “Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Serve una maggiore coordinazione nel team, in modo che tutte le informazioni vengano sempre trasmesse senza problemi.” Certo non manca la piena e totale fiducia nell’Ala Dorata. “Honda sta lavorando tantissimo, io credo nel marchio e so che insieme possiamo tornare in alto. Ma serve una migliore organizzazione, lavorare insieme nella stessa direzione. E senza farsi prendere dal panico, cattivo consigliere quando si è in difficoltà.” Non manca poi anche un commento sul cambio ‘in famiglia’: il fratello Alex dall’anno prossimo non sarà più in Honda, ma passerà a Ducati. “Viviamo insieme, ma non mischiamo mai discorsi su stile di guida e lato tecnico” ha sottolineato Marquez. “Ci aiutiamo ad alzare il livello, ma in circuito abbiamo i nostri segreti.” La new entry Honda sarà Alex Rins, ancora mistero sul compagno di box, nonostante le voci su Joan Mir. “Rins è un pilota molto esperto. Vedremo poi chi sarà il mio compagno di box, sarà interessante osservare un pilota in arrivo da un altro costruttore.”

Foto: HRC MotoGP