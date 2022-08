MotoGP: Marc Marquez, semaforo verde per la prova in moto

Arrivano altre ottime notizie riguardo il lungo processo di recupero di Marc Marquez. Il pluricampione MotoGP potrà ora provare il suo braccio tornando a correre in sella ad una moto! L’ultimo controllo svolto a Madrid ha mostrato passi avanti importanti per quanto riguarda la condizione dell’osso, convincendo così i medici a dargli l’OK per il passo successivo. Più peso in allenamento, ma anche prove in moto per valutare ancora meglio la situazione.

Marc Marquez, un altro passo

Il team medico del Hospital Ruber Internacional, composto dai dottori Joaquin Sanchez Sotelo, Samuel Antuña ed Angel Cotorro, ha commentato con soddisfazione il recupero. Ora Marc Marquez ha il via libera per intensificare il suo programma di allenamento, come detto aggiungendo più peso e variando di più la sua routine. Ma più di tutto, potrà tornare ad allenarsi in moto per la prima volta dal GP al Mugello, ultima volta che ha potuto toccare un mezzo a due ruote.

“Completa unione dell’osso”

Sarà un altro passo per vedere come sta il braccio e decidere quindi le prossime mosse. “Marc Marquez ha riacquistato un grande arco di movimento” ha sottolineato il dottor Sanchez Sotelo nella nota odierna. “Ha anche recuperato bene a livello muscolare. Oggi si è sottoposto a radiografie e TAC che hanno mostrato la completa unione dell’osso.” Ciò che sperava Marquez, che aveva dato un aggiornamento sulla sua situazione nel giovedì al Red Bull Ring. Anche Honda spera un po’ di più.

Foto: Honda Racing Corporation