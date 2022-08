MotoGP: con il pallone si torna bambini Zarco e Vinales goleador

San Marino, ore 17. Pioggia torrenziale. Arriveranno i piloti di MotoGP o annulleranno la partita? Il dubbio assale il pubblico e probabilmente anche gli addetti ai lavori. Verso le 17.30 le prime schiarite, il cielo si rasserena e con esso anche l’umore di chi aveva lavorato tanto per questo evento. Qualcuno arriva al Centro Sportivo di Montecchio, a due passi dal centro storico di San Marino, con l’ombrello ma no! Porta sfortuna, meglio metterlo via per scaramanzia. Ed in effetti non serve. Dalle 18 non piove più ed inizia ad arrivare la gente. C’è chi indossa la maglietta fuxia di Bastianini, chi la classica maglietta gialla VR46, chi ha una bandiera Ducati e chi uno striscione.

I piloti ed ex piloti arrivano alla spicciolata. Tra i primi Matteo Ferrari, Manuel Poggiali ma anche Jorge Lorenzo, carico e sorridente. Giungono poi tutti gli altri e si dirigono nello spogliatoio. Incombenza o occasione di divertimento? In un primo tempo alcuni sembrano quasi rassegnati e la loro priorità è non rischiare un infortunio ma poi…Ma sì! Siamo qui, divertiamoci! Con il pallone si torna bambini. E così, anche chi pensava di rimanere in campo solo pochi minuti, gioca quasi tutta la partita, con 2 tempi di 25 minuti.

Bagnaia e Bezzecchi da una parte, Morbidelli ed Espargaro dall’altra: sono gli allenatori e cercano di motivare le proprie squadre. Una gareggia con la maglia azzurra del San Marino Team e l’altra Team Riviera di Rimini. Simone Corsi gioca in porta senza problemi nella squadra di Rimini ma in quella di San Marino chi va tra i pali? Inizia Michele Pirro e subisce il gol di Arbolino dopo pochi minuti. Verso metà del primo tempo esce e nessuno vuole stare in porta. Entra una persona che pochi conoscono: è il fisioterapista Enrico Casali, chiamato per assistere i piloti in caso di necessità. E la necessità, per fortuna, non è un massaggio ad un pilota di MotoGP ma qualcuno disposto a giocare in porta.

I piloti si divertono, ridono, non c’è tecnica ma goliardia. Ride anche il CEO di Dorna Carmelo Espeleta, presente per il calcio d’inizio e rimasto a tutto l’evento. Durante la stagione i piloti sono rivali ma per un’ora sono amici, compagni di squadra. Il team di San Marino perde per 6 a 2 e c’è un dubbio anche sui marcatori: uno è stato autogol di San Marino o un gol di Gonzales che quindi ha fatto doppietta? Chissà. Segna comunque due reti Arbolino, una Vinales, una Migno ed una o forse due Gonzales. Per San Marino gran gol di Zarco, tra i migliori in campo, e rete di Ramirez.

“E’ stata una bella iniziativa voluta da San Marino ma non solo. Dorna ha appoggiato questa manifestazione – afferma Manuel Poggiali, patrone di casa, tra i promotori dell’evento ma anche tra i migliori in campo – Volevamo fare venire gente ed obbiettivo raggiunto, nonostante il tempo non ci sia venuto incontro. Lo spirito era divertire e possibilmente portare pubblico a Misano dove tutti questi ragazzi si metteranno in gioco. E’ importante avvicinare gli appassionati ai piloti, al motociclismo, anche attraverso eventi come questi”.

Dopo la partita sorrisi, abbracci mentre i tifosi sono in pole position per foto ed autografi con i piloti di MotoGP.

Foto Valter Magatti