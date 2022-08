MotoE, Matteo Ferrari “A Misano per vincere ancora”

Matteo Ferrari non ha mai perso il sorriso. Il pilota riminese è stato il primo campione della storia della MotoE poi non è più riuscito a bissare al titolo. Ora è terzo il classifica e primo tra gli italiani. Chiaramente puntava alla vittoria del campionato ma affronta le corse con grande serenità.

A Misano ha sempre vinto con la MotoE, fin dal primo anno.

“Sono prontissimo per la gara di casa – afferma Matteo Ferrari – ho dei bellissimi ricordi, ho vissuto degli splendidi momenti con la MotoE a Misano. Mi fa piacere terminare il campionato proprio qui anche se ci sarebbe stata bene qualche gara in più”.

Obbiettivi?

“Chiaramente il terzo posto il campionato ma ci tengo soprattutto a cercare di vincere, per mantenere la striscia positiva di questi anni. Mi dispiace non arrivare con un punteggio in grado di potermi giocare il titolo perché abbiamo dimostrato nuovamente la nostra velocità. Ci è mancata un po’ di fortuna, nulla di più ma ci sta perché le stagioni sono così. Ci sono sempre degli alti e bassi ma in quattro anni essere sempre nei primi tre non è poi così scontato. Certo, lottare per il terzo posto mi sta un po’ stretto ma è andata così”.

Un tuo pronostico sulla vittoria del campionato?

“Onestamente non saprei. Credo che Aegerter abbia fatto una grandissima stagione ma anche Granado che nelle ultime gare è andato molto forte. Se la giocheranno fino all’ultimo e ci divertiremo. Spero di stare davanti a loro e che loro duellino per il titolo alle mie spalle”.

I piloti italiani sono sempre stati protagonisti ma il titolo lo vincerà un pilota svizzero oppure un brasiliano. C’è un po’ di rammarico?

“Noi piloti italiani in generale siamo andati molto bene. Oltre a me è andato forte anche Mattia Casadei, Kevin Zannoni ed altri. E’ stato un ottimo campionato, il livello è alto e l’importante è stare davanti. Poi chiaramente vince il titolo solo uno ed io ho avuto la fortuna di riuscirci al primo anno della MotoE. Bisogna comunque essere soddisfatti di essere ai vertici: gli italiani lo sono e sono sempre stati protagonisti”.

Novità in prospettiva futura?

“Ancora non posso dire nulla ma a breve annunceremo quello che farò il prossimo anno”.