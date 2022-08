MotoE: Mattia Casadei “Serviva solo un pizzico di fortuna in più”

Mattia Casadei show in MotoE. Il pilota romagnolo quest’anno ha entusiasmato. E’ sempre stato tra i più veloci, ha fatto dei bellissimo sorpassi ed ha lottato quasi sempre per la vittoria, conquistata in gara uno in Francia. Complessivamente è salito cinque volte sul podio e in altre due occasioni si è classificato quarto ma è solo quinto in classifica generale. In un campionato di appena dodici gare gli zeri pesano come macigni e in due occasioni è finito out.

Mattia Casadei, ti aspettavi di arrivare a Misano in piena lotta per il titolo ma non è così. Cosa provi?

“Mi rode abbastanza perché la velocità per giocarmi il campionato c’era però è andata così. Sono in lotta per il terzo posto e punto a quello. La vigilia della gara di casa è sempre bellissima. Sono molto contento di fare questo week-end a Misano, non vedo l’ora! Cercheremo di fare due ottime gare”.

Cosa ti è mancato per il titolo?

“Ho avuto un po’ di sfortuna. A Jerez Miquel Pons mi ha centrato mentre stavo lottando per la vittoria. Poi al Mugello in gara-2 abbiamo avuto un problema con la gomma posteriore che mi ha mollato. In Austria volevo solo vincere e ce la stavo per fare poi in gara-1 sono caduto a due curve dalla fine però avevo fatto una bella prova di forza e c’è mancato poco. Con due zeri è poi difficile. Con un pizzico di fortuna in più, in base alla nostra velocità, saremmo potuti essere molto competitivi per il titolo ma è andata così. Ora guardo avanti e cerco di conquistare il terzo posto”.

In questa stagione hai partecipato anche ad alcune gare del Mondiale Supersport in sostituzione di Tuuli ed hai subito centrato la top ten.

“Sono andato bene anche con la Supersport sulla MV. E’ stata una bella esperienza. A Misano ho conquistato due ottavi posto e sono molto contento. Quest’anno ho fatto un bello step in generale”

Novità per il 2023?

“Si deciderà tutto dopo il week-end di Misano”.