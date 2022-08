MotoE Austria, Gara 1: Casadei la butta via, Granado ringrazia e vince

Una prima corsa MotoE con colpo di scena finale. Mattia Casadei, lanciato verso la vittoria, scivola a poche curve dal traguardo! Eric Granado, che ci aveva combattuto senza successo, si ritrova così un prezioso successo in mano, avvicinandosi sensibilmente al leader MotoE Dominique Aegerter, salito sul secondo gradino del podio. Gran terzo posto per Miquel Pons, tornato dopo l’importante infortunio dell’ultima tappa ad Assen e grande protagonista della corsa. Ora per il campionato è una lotta a tre: lo svizzero deve difendersi dal brasiliano e da Matteo Ferrari (in difficoltà dopo una caduta iniziale), entrambi all’inseguimento a -5 punti.

La gara

Super scatto sia di Casadei che di Granado, ma il guizzo vincente è quello dell’italiano, con anche Zannoni che poi beffa il brasiliano. Subito KO invece Ferrari alla curva 1, una scivolata in traiettoria fortunatamente senza essere colpito da nessuno: riesce poi a ripartire, l’obiettivo è completare la gara per limitare i danni. Poche curve dopo registriamo anche la caduta di Smith, mentre in testa iniziano subito fuori d’artificio. Un lungo fuoripista pone Cardelús fuori dalla lotta per la top 5, Canepa invece è costretto al prematuro ritiro per un problema meccanico. Poco più di due giri alla fine e si infiamma in particolare il duello per la vittoria, con Granado determinato ad aver ragione di un Casadei che risponde però colpo su colpo. Fino alla curva 9 dell’ultimo giro, quando succede l’irreparabile: l’italiano finisce a terra! Ringrazia Eric Granado, che aveva perso qualche decimo e si ritrova invece la vittoria in mano. Dominique Aegerter è 2° e vede due rivali ora pericolosamente vicini. Doppia festa LCR con Miquel Pons a completare il podio.

La classifica MotoE

La classifica generale

Foto: Valter Magatti