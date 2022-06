MotoE Assen: Miquel Pons, infortunio dopo l’incidente in Gara 2

Una Gara 2 piuttosto strana, con un incidente da brividi tra Miquel Pons e Marc Alcoba a segnarne la conclusione. La MotoE ad Assen ha vissuto una domenica complessa dopo i fuochi d’artificio della spettacolare corsa del sabato, senza intoppi di sorta. Una partenza a lungo ritardata per un principio di pioggia, arrivando ad un finale prematuro. Ha avuto la peggio il pilota LCR, colpito dal collega in corsa ma rimasto sempre cosciente.

La dinamica

Corsa ridotta a sei giri dopo un inizio in ritardo per l’arrivo di una pioggia leggera che ha cambiato le condizioni della pista. Mancavano tre giri alla fine, sia Miquel Pons che l’esordiente Marc Alcoba erano in aperta competizione per le posizioni vicino al podio. Si arriva alla Strubben ed ecco uno scossone con caduta per il #71, ma quel che è peggio è che l’alfiere Aspar Team non riesce ad evitarlo!

Foto: motogp.com

Si continua per qualche curva, finché non viene esposta la bandiera rossa che segnerà la fine di questa complessa Gara 2. La bella e rassicurante notizia che arriva in breve tempo è che il pilota LCR, subito soccorso sia dal personale medico che dal connazionale, è rimasto sempre cosciente. In seguito è stato evacuato in barella e portato al Centro Medico, mentre Alcoba tornava al box in sella alla sua moto malconcia.

L’infortunio

Miquel Pons però non se la cava con poco, come lui stesso conferma attraverso un post social. “I risultati dicono che ho due fratture alle vertebre, senza problemi al midollo osseo, ed una emorragia interna tenuta sotto controllo. Buone notizie, ora scatta il recupero!” Vista la dinamica, dopotutto è andata bene… Certamente non prenderà parte al prossimo round Moto2 del campionato JuniorGP, previsto proprio per il prossimo weekend. Per quanto riguarda la MotoE bisogna attendere fino al 21 agosto, da valutare l’evolversi della situazione.