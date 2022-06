MotoE Assen, Gara 1: Aegerter al fotofinish su Granado e Casadei

Una prima gara decisamente pazzesca al TT Circuit Assen, piloti scatenati dal via fino alla linea del traguardo. Alla fine sono Dominique Aegerter, Eric Granado e Mattia Casadei i grandi protagonisti, con un arrivo al fotofinish che premia lo svizzero e leader MotoE. Un trio del podio racchiuso in appena 81 millesimi! Con un pizzico di frustrazione per l’italiano, al comando fino all’ultima chicane prima di subire nuovamente l’attacco… Ma domani sarà certo un’altra corsa da non perdere, al via alle 15:30. Prima però vediamo com’è andata la lotta odierna.

Gara 1, che battaglia!

Il leader MotoE Dominique Aegerter si è preso la pole position ad Assen, davanti ad Eric Granado ed a Matteo Ferrari (il resoconto delle qualifiche). Scatti ottimali per il brasiliano e per Casadei, ma un quasi-contatto alla prima curva favorisce il passaggio in vetta del campione 2019 e del poleman svizzero. Ma Granado è scatenato: in poco tempo risale, passa sia Aegerter che Ferrari passando così al comando. Ma l’italiano non ci sta, scatta un intenso botta e risposta tra i due, con Aegerter che si infila nella battaglia. Il pilota Gresini però rischia un highside per ben due volte, ‘scossoni’ che gli fanno perdere varie posizioni… Ma rimane nel gruppo dei sei in fuga per la vittoria, nonché autori di una lotta serratissima.

Il finale appare come un testa a testa tra Casadei ed Aegerter (che rischia anche un incidente): attacchi e risposte senza respiro, si reinfila anche Granado, per un finale a tre davvero da cardiopalma. Solo sulla linea del traguardo trionfa Dominique Aegerter e per soli 72 millesimi su Eric Granado, che soffia il secondo posto a Mattia Casadei per 9 millesimi! Un podio MotoE incredibile per la prima corsa dell’anno al TT Circuit Assen. Non finisce bene invece per Marc Alcoba, tra i sei ma protagonista di un incidente ad alta velocità alla Ramshoek che lo lascia piuttosto dolorante. Sanzione finale poi per Unai Orradre, retrocesso di una posizione per limiti di pista nel giro finale.

La classifica

Foto: motogp.com