MotoGP, la maledizione di Bastianini: “Andare a Lourdes? Fino a lì no…”

La sfortuna non molla la presa dal box di Enea Bastianini. Al Sachsenring ha dovuto fare a meno del capotecnico Alberto Giribuola, ha beccato la bandiera a scacchi nel Q1 per un millesimo di secondo. Ad Assen ha rimediato una caduta nelle FP1, nelle FP2 viene ostacolato nel time attack, un’altra caduta nelle FP3 che gli impedisce di entrare direttamente nel Q2. E, dulcis in fundo, nella prima manche delle qualifiche MotoGP la sua Ducati GP21 si spegne al primo giro.

Assen si rivela una pista “maledetta” per Enea Bastianini, costretto a rientrare di corsa ai box all’inizio del Q1. Passano minuti preziosi per allestire la seconda moto con setting da asciutto, entra dopo cinque o sei minuti ma il feeling con la Desmosedici di riserva non è lo stesso. Sono attimi concitati nel box Gresini, che cercano di riaccendere il motore del prototipo che si era fermato all’uscita della pit-lane. Nulla da fare, non c’era neppure un’altra gomma soft nuova per consentirgli di rientrare e dare l’assalto al crono. La seconda soft era montata sulla moto rimasta in panne per motivi ancora sconosciuti.

Un altro week-end MotoGP sfortunato

Un periodo davvero difficile per il ‘Bestia’ in una fase molto delicata di questa stagione MotoGP, in cui resta in ballottaggio per la sella factory nel 2023. “Sono un po’ deluso, nelle FP4 andavo bene ed ero abbastanza fiducioso per la qualifica. Purtroppo la moto ha avuto un problema, ho dovuto usare l’altra ma il feeling non era lo stesso e non sono riuscito a tirare fuori il coniglio dal cappello – racconta Enea Bastianini al termine delle qualifiche -. Purtroppo non è il mio periodo, devo venirne fuori, ma così facendo… Appena troviamo la quadra si chiude subito la porta, dobbiamo cercare di sfondarla“.

Il suo manager Carlo Pernat prova a strappargli un sorriso, invita ad organizzare un pellegrinaggio miracoloso. “Andare a Lourdes? Fino a lì no… Sicuramente risolveremo subito dopo la pausa, troveremo la retta via. Se domani nel warm-up facciamo un altro piccolo step ci giochiamo la top 10“. Al rientro dopo la pausa estiva ci saranno i round di Silverstone e del Red Bull Ring. Poi i vertici di Borgo Panigale annunceranno la loro decisione per il futuro.