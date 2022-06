Moto2 Assen: doppietta Aspar in qualifica, Vietti 11° con caduta

Qualifiche ad Assen nel segno dei ragazzi del team di ‘Aspar’ Martínez. È Jake Dixon alla fine ad avere la meglio, “soffiando” la possibile prima pole al collega Albert Arenas. Ma è doppia festa per la squadra, che piazza entrambi i suoi piloti davanti a tutti. Sam Lowes si prende la terza casella in griglia davanti ad Ai Ogura, determinato a sfruttare l’occasione di partire ben più avanti al leader Moto2. Celestino Vietti infatti è 11° in un turno segnato da un incidente e con distacchi davvero ridotti al minimo… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1 Moto2: Zaccone unico italiano in top 4

Non inizia bene Fermín Aldeguer, subito costretto a tornare al box (a spinta) per qualche problema alla sua Boscoscuro. Ma non dura molto, eccolo in pista dopo pochi minuti. La battaglia è serrata da subito, ci sono quattro posti da conquistare per accedere alla Q2. Jorge Navarro è scatenato: per lui una serie di giri veloci che gli permette di comandare la classifica Moto2. Ma si fa vedere anche Alessandro Zaccone, presto in una seconda piazza che tiene fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui c’è qualche stravolgimento in più, ma alla fine passano Manuel González e Barry Baltus, Lorenzo Dalla Porta primo degli esclusi per 54 millesimi.

Q2: Aspar raddoppia, cade Vietti

Completata la lista dei 18, ora si decidono le prime caselle in griglia per il GP dei Paesi Bassi. Ed arrivano brutte notizie a circa metà turno: Celestino Vietti è a terra, una caduta che non fa bene alle sue qualifiche… La battaglia rimane serrata, si fanno vedere in tantissimi. Compresi i ragazzi Aspar, che brillano in questa sessione: prima Albert Arenas vola in vetta, poi Jake Dixon fa meglio per 11 millesimi! Ma è un team in trionfo, entrambi i ragazzi in prima fila con Sam Lowes attaccato. Anzi, è una top 18 che davvero presenta distacchi ridotti al minimo!