MotoGP Assen, verso le qualifiche: gli orari TV e streaming del 25/06

Una giornata a due facce ad Assen, tra la pioggia delle prime libere ed il miglioramento nelle FP2. Pecco Bagnaia è stato il migliore in MotoGP, Joe Roberts svetta in Moto2, il rookie David Muñoz è scatenato in Moto3. In MotoE, pole position per Dominique Aegerter con Matteo Ferrari in prima fila. Valori confermati anche sabato? Ci si attende ancora la pioggia… Il Gran Premio dei Paesi Bassi sarà integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece qualifiche e gare saranno solamente in differita.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Foto: Valter Magatti