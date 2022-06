Il migliore al mattino, la conferma nel pomeriggio. David Muñoz scatenato in questa prima giornata ad Assen, incurante delle avverse condizioni meteo. L’esordiente spagnolo è il migliore del venerdì, seguito da Tatsuki Suzuki e da Ryusei Yamanaka. Più indietro la coppia Aspar, ma al momento sia Izan Guevara che il leader Moto3 Sergio García rientrano nelle posizioni utili per la Q2. Stesso discorso anche per Andrea Migno e Riccardo Rossi, ancora più indietro invece Dennis Foggia, al momento solo 21°. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Si riparte dal rookie David Muñoz in bella evidenza nel primo turno. La pioggia si è fermata, ma la pista è sempre molto bagnata e le condizioni non sono davvero delle migliori. Una dimostrazione è il grosso rischio corso da Aji, causato dal passaggio su una pozza appena oltre i limiti della curva Meeuwenmeer. Va però un po’ meglio rispetto al mattino, i tempi si abbassano e si vedono svariati cambiamenti rispetto alla classifica Moto3 delle FP1. Si fa vedere Suzuki, che vola in vetta, ma come sempre serve l’assalto finale per decidere la top 14 provvisoria. Il giapponese di Leopard resiste con una serie di giri veloci, ma l’ultima parola è di nuovo di David Muñoz. Il rookie spagnolo si riprende la prima posizione, segue Tatsuki Suzuki davanti a Ryusei Yamanaka. A referto una scivolata finale per Elia Bartolini alla Geert Timmer.

La classifica delle FP2/combinata

Foto: Valter Magatti