Il GP ad Assen inizia sotto la pioggia e con un esordiente in vetta. David Muñoz, di cui ricordiamo il podio al secondo round mondiale, sembra trovarsi bene su pista bagnata: eccolo quindi in vetta, comandando per la prima volta una sessione Moto3. Dietro di lui ci sono Deniz Öncü e John McPhee, Alberto Surra unico italiano in top ten (con caduta), mentre Dennis Foggia è molto indietro in queste condizioni. Ecco com’è andata nelle FP1, ricordando tutti gli orari del GP.

Da segnalare che Carlos Tatay ha ricevuto una doppia Long Lap Penalty per aver provocato l’incidente alla prima curva al Sachsenring. Il pilota spagnolo si era già scusato dopo il GP, assumendosi tutte le responsabilità dell’errore (qui il post). Ad Assen non c’è Matteo Bertelle, che ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro in seguito ad un pauroso incidente nella gara tedesca. Al suo posto debutta un altro interessante pilota italiano, Luca Lunetta, con il numero #85: nei suoi campionati usa il #58, il numero di uno dei suoi eroi delle due ruote, Marco Simoncelli. Guardando a questa sessione, ‘si naviga’ sul circuito di Assen a causa della pioggia arrivata da prima delle FP1 MotoE, categoria che ha aperto il venerdì di libere. A referto un unico incidente: Alberto Surra alla Madijk con un mezzo highside, pilota OK e, nonostante tutto, l’unico italiano presente in top ten. In queste condizioni svetta David Muñoz, che chiude al comando davanti a Deniz Öncü e John McPhee, molto indietro Dennis Foggia.

