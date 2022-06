Ha vinto ancora uno degli assi del Aspar Team, sfortunatissimo Foggia, ma la notizia del GP di Catalunya è un’altra. Il suo nome è David Muñoz, 16enne pilota spagnolo arrivato nel Mondiale Moto3 solamente dalla tappa al Mugello, visto che prima non aveva ancora raggiunto l’età minima. Ma a giudicare dalla gara disputata al Montmeló non sembra davvero. Muñoz è risalito, ha raggiunto i protagonisti e ha battagliato come se fosse un veterano della categoria, prendendosi infine uno strepitoso secondo posto! Un esordio stellare per l’alfiere del team BOE Motorsports.

Rimonta con ricompensa

Nel sabato al Montmeló non era riuscito ad esprimersi: dopo le FP3 è rimasto fuori dalla top 14, per poi mancare il turno successivo in Q1. Ventesimo in griglia, almeno sulla carta si preannunciava una gara difficile. David Muñoz invece non ci ha messo molto a risalire, fino ad agganciarsi al gruppetto poi in grado di fuggire e di riservarsi la battaglia per il podio. Un gruppo sempre più sgranato: Guevara scappa, rimangono l’alfiere BOE, il leader Moto3 García e Suzuki in aperta contesa per le restanti posizioni del podio. Il trio è scatenato, serve la linea del traguardo per decidere: Muñoz arraffa la seconda piazza, beffando all’ultimo Suzuki e García! Che festa per la squadra, grande emozione per lo stesso pilota andaluso.

“Ho solo pensato a dare gas”

Certo bisogna dire che conosce molto bene il tracciato del Montmeló per averci corso nei campionati minori, ma il Mondiale è sempre un’altra cosa. Almeno in teoria, vista la gara in Catalunya: ricordiamo, 16 anni compiuti solamente lo scorso 15 maggio. Lo stesso pilota BOE Motorsports si mostra sorpreso del risultato raggiunto. “È incredibile!” è il suo primo commento. “È appena la mia seconda gara mondiale e sono salito sul secondo gradino del podio… Non ho parole.” La vera sorpresa del weekend in Moto3, il “rookie più rookie” che ha battagliato come un veterano fino alla fine. “Eravamo tutti vicini, ho solo pensato a dare gas.” Portando a casa un risultato strepitoso. È già nata una nuova stella?

Foto: BOE Motorsports