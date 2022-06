Moto2 Assen, Prove 2: Roberts 1°, Canet corre col sangue dal naso

Turno in condizioni diverse rispetto alle prime prove libere, chiuso con Joe Roberts al comando. Celestino Vietti si prende l’ottava posizione, utile quindi per puntare all’accesso diretto alla Q2 in caso del ritorno della pioggia, ma qualcun altro ha fatto notizia in questa seconda sessione del venerdì. Aron Canet ha avuto parecchi problemi al naso fratturato nell’incidente stradale capitato prima del GP di Germania. Meglio detto, il naso ha ricominciato a sanguinare, ma nonostante tutto il pilota è tornato più volte in pista, chiudendo infine proprio davanti al leader Moto2. Una situazione non semplice per lo spagnolo… Il resoconto del turno, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Il migliore del mattino è stato Aron Canet, ma su pista molto bagnata. Ora si riparte per la seconda sessione, ma le condizioni sono nettamente migliorate rispetto al primo turno e lo si vede fin dai primi minuti. Comincia più tardi però proprio il leader delle FP1, inizialmente in Clinica Mobile per un controllo al naso fratturato nell’incidente stradale di quasi due settimane fa. Il naso sanguina, nel box c’è il dottor Charte per monitorare una situazione che non migliora col passare dei minuti. Ma il pilota continua ad uscire… Dopo queste prove però andrà in ospedale per trovare una soluzione al problema. Guardando al turno, non mancano vari incidenti: una scivolata per Sam Lowes alla curva 4, poi la caduta di Augusto Fernández alla Strubben, punto in cui cadrà in seguito anche Manuel González. Sean Dylan Kelly rischia di più con un highside alla curva 18, fortunatamente senza conseguenze. Nei minuti finali cade anche Jake Dixon nell’ultimo settore, mentre si infiamma la lotta per le prime posizioni. Alla fine ecco Joe Roberts al comando, seguito da Augusto Fernández e da Albert Arenas, 8° il leader Moto2 Celestino Vietti.

La classifica Moto2 delle FP2/combinata

Foto: Valter Magatti