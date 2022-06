MotoGP, Pecco Bagnaia non molla: “Potrebbe essere una storia bellissima…”

Pecco Bagnaia chiude al comando la prima giornata di prove libere MotoGP in Olanda. Con il tempo di 1’33″274 firma il best lap approfittando dell’assenza di pioggia nel pomeriggio. Potrebbe essere decisivo per l’accesso diretto al Q2, dato che le previsioni preannunciano pioggia anche per domani. Ma non è certo motivo per esaltarsi: la caduta del Sachsenring insegna che per i sogni iridati contano i punti intascati la domenica. “Mi interessa sicuramente, non erano condizioni facili, i tempi in full wet sono stati abbastanza veloci. Ma quello che ci manca non è essere veloci, serve altro“.

Lo scivolone del Sachsenring

La velocità della Ducati Desmosedici GP non è più in discussione, serve la mentalità vincente, la capacità di essere freddi e luci in gara. Contro un Fabio Quartararo che non sbaglia quasi mai, il marchio emiliano ha bisogno di un Pecco Bagnaia impeccabile. L’incidente del Montmelò e la caduta in Germania hanno sovvertito i progetti di Borgo Panigale, mentre Yamaha prende il volo verso il secondo titolo MotoGP consecutivo. “Non ci siamo trovati nella situazione più facile all’inizio dell’anno, sempre un po’ a rincorrere. Dopo la gara di Barcellona sapevo che dovevo stare per forza stare davanti, eravamo pronti per la gara e poi è successo quello che è successo“.

Il sogno MotoGP continua…

Il miglior tempo del venerdì deve essere solo un buon inizio, ma è domenica che bisogna tirare fuori i denti, cominciare a rosicare il gap dal leader di classifica. Tutto è ancora possibile quando mancano ancora 10 GP. “In ogni caso è giusto ripartire in questo modo qua, ho girato un decimo più lento del mio miglior giro in gara dell’anno scorso. Sono soddisfatto del feeling, ma è secondario – aggiunge Pecco Bagnaia -. So che siamo veloci e possiamo stare sempre davanti, ma devo maturare sul lato gara e ci sto provando“. Il pilota piemontese crede ancora nel sogno iridato? “L’obiettivo è di cercare fare il meglio possibile e pensare gara per gara. Questa è l’ultima prima della pausa, sarà fondamentale cercare di fare un bel lavoro e divertirmi, poi si vedrà. Potrebbe essere una bellissima storia da raccontare“.