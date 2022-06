MotoGP Assen, Prove 2: Pecco Bagnaia in vetta allo scadere

Coppia Ducati Team che si alterna al comando della classifica. Brilla Jack Miller al mattino sotto la pioggia, nel pomeriggio ecco Pecco Bagnaia su pista decisamente migliore. Miglior tempo del venerdì per il pilota piemontese, seguito da Aleix Espargaró e dal leader MotoGP Fabio Quartararo. Provvisoriamente in top ten altre tre Ducati, entrambi i ragazzi Suzuki, Maverick Viñales e la KTM di Brad Binder. Il resoconto live del secondo turno di prove libere, ricordando tutti gli orari del GP.

Live Prove Libere 2 MotoGP

15:02 – I migliori settori della seconda sessione del venerdì ad Assen.

14:58 – La giornata si chiude con Pecco Bagnaia in vetta, seguito da Aleix Espargaró e da Fabio Quartararo, di nuovo unica Yamaha in top ten. La classifica delle FP2 è anche quella combinata.

14:52 – Marco Bezzecchi vola al comando, ma poco dopo finisce a terra alla Strubben. È il secondo incidente di giornata.

14:48 – A turno, ogni marchio piazza (almeno) un suo pilota nelle zone alte. È una lotta serrata fino alla bandiera a scacchi.

14:44 – 11 minuti alla fine, tutti hanno ormai optato per le slick.

14:40 – La scelta di Marini sta pagando, eccolo in vetta con una serie di giri veloci a referto. Altri iniziano a seguire il suo esempio.

14:37 – Continua il lavoro di sviluppo in casa Honda, come si vede sulla moto di Alex Márquez.

14:32 – Luca Marini è il primo a tentare con le slick, scegliendo l’abbinamento soft-media.

14:29 – Continuano gli stravolgimenti in classifica, la pista continua a migliorare. Ora Miguel Oliveira comanda su Pol Espargaró.

14:21 – Cambia anche la prima posizione: prima Aleix Espargaró, poi Alex Rins, infine Alex Márquez, con Johann Zarco che si infila al secondo posto.

14:18 – Le condizioni del circuito stanno però migliorando, fin dai primi minuti si vede qualche balzo avanti. Come quello di Quartararo, che rientra in top ten.

14:10 – Pista ancora bagnata, scatta così il secondo turno di libere MotoGP.

14:05 – Si può parlare di “tour europeo” per gli appassionati francesi: cartelli, bandiere e tifo scatenato ormai in ogni tracciato del Vecchio Continente. Stanno vivendo un momento d’oro con i propri beniamini Quartararo e Zarco.

14:00 – Maverick Viñales a caccia del riscatto dopo il guaio tecnico che ha fermato la sua lotta per il podio al Sachsenring. Il secondo pilota Aprilia ha chiuso 10° nelle FP1.

13:55 – È comparso anche un pilota KTM in top ten, ovvero Miguel Oliveira, autore del sesto miglior tempo.

13:50 – A referto due incidenti nelle FP1: a terra Bezzecchi e Bastianini, senza conseguenze.

13:45 – Doppio guizzo Honda nelle prime quattro posizioni, serve la svolta dopo lo zero del Sachsenring.

13:40 – Si riparte dal miglior tempo di Jack Miller, al comando nelle prime libere MotoGP. La prima di tre Ducati in top ten, le altre due sono quelle dei ragazzi Pramac.

13:35 – La pioggia si è fermata poco prima delle FP2 Moto3, ma la pista è ancora molto bagnata.

Premessa

Primo turno piovoso che ha premiato la Ducati di Jack Miller. L’australiano ha chiuso al comando davanti a Joan Mir, seguono le Honda di Pol Espargaró ed Alex Márquez. Pecco Bagnaia è appena fuori dalla top ten, il campione MotoGP Fabio Quartararo non è andato oltre la 17^ posizione. Tutto pronto per il secondo turno, vedremo in che condizioni e come se la caveranno i piloti.

Foto: Valter Magatti