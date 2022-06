Prime qualifiche da incubo per Danilo Petrucci al The Ridge

LEGGI ANCHE VIDEO MotoAmerica: Danilo Petrucci dito medio per Mathew Scholtz

Per usare un eufemismo, un inizio di weekend tutto in salita per Danilo Petrucci nel MotoAmerica Superbike al The Ridge Motorsports Park. Tra inconvenienti tecnici, mezzo turno perso e diverbi con il “solito” Mathew Scholtz, il ternano archivia le prime qualifiche con il quinto tempo. Il tutto su un tracciato confermatosi vero e proprio feudo Attack Yamaha e di Jake Gagne.

MEZZO TURNO PERSO PER DANILO PETRUCCI

Di fatto Danilo Petrucci è riuscito a marcare un tempo utile (1’41″509, il quinto della sessione) soltanto nel finale. Dopo un problema al propulsore (con annessa vistosa fumata al seguito) registratasi in conclusione delle libere della mattinata, la sua Ducati Panigale V4 R è arrivata in ritardo sotto la tenda Warhorse HSBK Racing Ducati New York. Ultimate tutte le riparazioni del caso, un primo tentativo per scender in pista è stato effettuato a 27 minuti dal termine della sessione. Tentativo, per l’appunto, considerando che due volte ha stallato, comportando la sostituzione della frizione ed ulteriori 10 minuti persi.

IN PISTA NEL FINALE

Con 23 dei 40 minuti a disposizione andati, Danilo Petrucci è sceso in pista riuscendo, se non altro, a siglare un crono utile per la seconda fila provvisoria. Tanto per ribadire il trend dell’ultimo periodo, nuovamente si è registrata un po’ di animosità in pista al primo giro con Mathew Scholtz e nelle successive prove di partenza, con annesso dito medio al seguito e penalità di tre posizioni sulla griglia di gara 1.

GAGNE VOLA IN POLE PROVVISORIA

Se Danilo Petrucci domani nelle seconde qualifiche cercherà di migliorare il quinto crono provvisorio, davanti a tutti figura secondo copione Jake Gagne, in 1’40″035 al top e già in grado di viaggiare sul record della pista (1’39”) nelle libere. Il Campione in carica ha lasciato a 7 decimi il compagno di squadra Cameron Petersen, il quale ha rischiato una brutta caduta (con salto da… Motocross!) dopo un’escursione fuori pista. Completa la prima fila provvisoria lo stesso Scholtz con un ritrovato Hector Barbera quarto. Domani spazio alle Qualifiche 2 ed a Gara 1, con la diretta streaming garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.