MotoE Assen: Dominique Aegerter, dalla Q1 alla pole position!

Seconda pole position stagionale (terza in totale), la prima arrivando dalla Q1. Dominique Aegerter disputa tutte le qualifiche, per poi brillare nel momento decisivo che vale la prima casella in griglia. Eric Granado si prende la seconda posizione, Matteo Ferrari completa la prima fila davanti a Mattia Casadei. Due gare in programma tra sabato e domenica, il leader MotoE allungherà ancora od i rivali riusciranno a fermarlo? Intanto ecco com’è andato il venerdì ad Assen, ricordando gli orari dell’evento.

Prove libere

È tornato il campione in carica Jordi Torres, primo round per Bradley Smith, la cui stagione inizia solo ad Assen. C’è anche Hikari Okubo, che ha recuperato dall’incidente occorsogli al Mugello. Non si può dire lo stesso di Xavi Cardelús, rimasto a casa e sostituito dall’esordiente Unai Orradre. Non è però il miglior debutto per lui: una sola sessione di libere (e sotto la pioggia) per la MotoE, il secondo turno viene invece cancellato per condizioni meteo decisamente peggiorate. I primi otto piloti del turno unico a referto vanno quindi in Q2. In vetta c’è Eric Granado, tra gli italiani passano Ferrari, Casadei e Canepa.

Qualifiche

È tornato il sole al TT Circuit Assen, una situazione ben diversa rispetto alle complesse prove libere. Si comincia con una Q1 decisamente asciutta e non facile, che finisce però prematuramente per Hikari Okubo, protagonista di un violento highside alla curva 18. Il pilota viene poi portato al Centro Medico, si parla di dolori alla gamba sinistra. Dopo qualche giro tolto per bandiere gialle, la battaglia si fa nuovamente serrata fino alla bandiera a scacchi. Si porta in vetta il leader MotoE Dominique Aegerter, tiene in seconda piazza Hector Garzó, il rientrante Jordi Torres invece è il primo degli esclusi.

La lista dei 10 è completa, ora si lotta per la pole position. Da notare la presenza di Bradley Smith che, come detto, inizia il suo 2022 in MotoE solo in questo weekend. Dopo svariati stravolgimenti emerge Eric Granado, ma non è finita. Dominique Aegerter, arrivato dalla Q1, è determinato a dire la sua ed alla fine ci riesce, la pole è sua! All’ultimo ci provano sia Matteo Ferrari che Mattia Casadei: il campione 2019 può solo consolidare il terzo posto in prima fila, 4° il pilota del team Pons.

Foto: Michelin Motorsport