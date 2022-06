Inizio di stagione complesso per Xavi Cardelús. Il pilota andorrano di Avintia Esponsorama Racing deve rinunciare anche alla tappa MotoE ad Assen per l’infortunio riportato al Mugello. Debuttante in arrivo per il round alla mitica “Cattedrale delle due ruote”: si tratta di Unai Orradre, giovane talento spagnolo attualmente attivo nel Mondiale Supersport. Sarà la sua prima esperienza sulla Energica Ego Corsa, un esordio quindi su una moto ben diversa da quella a cui è abituato.

L’infortunio di Xavi Cardelús

Come detto, non è un periodo particolarmente fortunato per il 24enne di Andorra la Vella. La sua stagione MotoE 2022 è scattata in ritardo per la frattura della mano sinistra prima del round a Jerez. Al Mugello poi ecco un nuovo infortunio: nel corso del primo turno di qualifiche è scivolato, riportando lesioni ai tendini del quinto dito del piede destro. Ha tentato il ritorno in azione nella tappa dell’Europeo Moto2 al Montmeló, disputata una decina di giorni fa. Le qualifiche non sono andate così male, ma d’accordo con team e personale medico s’è preferito lo stop precauzionale, puntando al recupero completo. Per lo stesso motivo non sarà ad Assen per il 4° round MotoE del 2022.

Debutto per Unai Orradre

Classe 2004, originario di Alfaro, La Rioja (provincia e comunità autonoma nel nord della Spagna), ha debuttato a livello internazionale nel 2019 (anno del titolo ESBK Superbike Junior) come wild card nel Mondiale Supersport 300. Nel 2020 disputa la sua prima stagione completa in questo stesso campionato, mettendosi già in bella evidenza. Il trionfo a Jerez rende l’allora 16enne spagnolo il più giovane vincitore di sempre in SSP300. In seguito è 2° a Portimao e 3° ad Aragón, chiudendo 7° in classifica generale e guadagnandosi il rinnovo per l’anno successivo. Nel 2021 è in due campionati: otto gare in Supersport 300 (un podio a referto), dal round a Magny Cours è invece in Supersport, con un 11° posto in Indonesia come miglior risultato. Quest’anno, da campione spagnolo Open 600, è a tempo pieno in WorldSSP: finora vanta un 13° posto come miglior risultato, ottenuto in Gara 1 ad Assen. Proprio dove esordirà da sostituto in MotoE.

Foto: Instagram