LIVE MotoGP Assen: diretta Prove Libere 3 in tempo reale

Live Prove Libere 3

9:45 – Pol Espargaró è fuori causa per il GP di Assen. Le conseguenze dell’incidente al Sachsenring si sentono ancora.

9:40 – Franco Morbidelli ha ricevuto una Long Lap Penalty per la gara per aver ostacolato Enea Bastianini nel corso delle FP2. L’italiano si è poi accorto dell’errore, scusandosi col collega per l’accaduto.

9:35 – Jorge Martín è il pilota in rosso che sta soffrendo di più. Un’infezione alla mano operata lo sta già condizionando parecchio in quest’ultimo GP prima della pausa. Il secondo pilota Pramac è 16° dopo il venerdì di libere.

9:30 – Ducati all’attacco anche su una pista sulla quale ha vinto una sola volta, nel 2008 con Stoner. Riusciranno a fermare Fabio Quartararo?

Premessa

Prima giornata ad Assen nel segno delle Ducati. Prima Jack Miller nelle FP1 sotto la pioggia, poi Pecco Bagnaia nelle condizioni miste delle seconde libere. Con Fabio Quartararo che è sempre lì, mentre ad Aleix Espargaró è stato tolto il tempo per un motivo curioso (i dettagli) che l’ha mandato fuori classifica. Poco male, splende il sole e c’è tutto un turno per recuperare… Cinque Ducati finora in top ten, più le due Suzuki, una KTM, il campione MotoGP e Maverick Viñales su Aprilia. Si confermeranno e ci saranno sorprese? Tutto pronto per il turno di libere più importante.

Foto: Valter Magatti