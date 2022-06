MotoGP, Aleix Espargarò critica la Direzione Gara: sanzionato dopo le FP2

Aleix Espargaró è stato molto critico nei confronti della Direzione Gara per non aver interrotto le prime prove libere MotoGP ad Assen. Ironia della sorte, il pilota Aprilia è stato sanzionato al termine delle FP2 perché aveva lo spoiler con gomme slick all’anteriore e al posteriore e si può usare solo con l’acqua. Hanno cancellato tutti i giri compiuti con gomme da asciutto, quindi al momento è fuori dalla top-10 (dentro Enea Bastianini).

Aprilia veloce sul bagnato

La Aprilia RS-GP si dimostra una moto competitiva anche in condizioni di bagnato. Nelle FP1 Aleix Espargarò ha segnato il 5° crono, pur senza prendere troppi rischi. Un buon risultato che lascia ben sperare per la ripresa del campionato, quando la pioggia potrebbe essere una presenza costante. Nel secondo turno di prove libere MotoGP ha dovuto fare i conti con un problema al connettore della pompa del carburante, a sei minuti dalla fine. “Sono riuscito a fare solo tre o quattro giri e, nonostante questo, sono arrivato secondo, non mi aspettavo di essere così veloce“.

Critiche alla Direzione Gara

Il pilota di Granollers, sempre molto attento alla sicurezza dei piloti, ha criticato la Direzione Gara per non aver interrotto le FP1. “Mi dà la sensazione che, a volte, lasciamo a casa le bandiere rosse. Mi sono fermato ai box e ho detto alla mia squadra: ‘Quando smetterà di piovere esco perché non voglio uccidermi’. Sul rettilineo la moto non può andare oltre i 14.000 giri, altrimenti sbanda“. I problemi maggiori alla curva 1 e alla 8 dove l’aquaplaning ha causato anche qualche caduta, come quella di Bastianini a 190 km/h. “Per me con le condizioni delle prime prove libere non si poteva gareggiare, impossibile. Spero che tutti facciano bene il loro lavoro, non credo che sia così difficile. Quando le moto idroplanano può fai due cose: metti bandiera rossa o lascia la moto e prendi una barca“.

La corsa al titolo MotoGP

34 i punti che dividono il maggiore dei fratelli Espargarò dal leader del Mondiale MotoGP Fabio Quartararo. Tutto è possibile anche se il francese della Yamaha sembra avere un ritmo martellante e costante, difficile da interrompere. “Fabio sta andando forte, se non lo fermiamo subito il campionato sarà finito fra tre o quattro gare. Ha gli stessi punti dello scorso anno dopo dieci gare, io sono ancora nella lotta per il titolo, sono rilassato, arriveranno alcune piste più favorevoli per Aprilia, sulle altre non bisognerà finire 5° ma bisognerà salire sul podio“. Infine, dal paddock arrivano le ultime news di mercato: Raul Fernandez e Miguel Oliveira saranno piloti del team satellite RNF… “Sono due piloti veloci, è una combinazione interessante. Mi piacerebbe avere molto avere quattro Aprilia davanti da subito“.

Foto di Valter Magatti