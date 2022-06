MotoGP, la griglia di partenza 2023: tutti i piloti box-to-box

Il fine settimana di MotoGP ad Assen non regala nessun annuncio ufficiale, ma i giochi di mercato sono ormai quasi fatti. Si gioca un po’ a nascondino in attesa dei comunicati, ma a breve potrebbe arrivare un altro tassello del puzzle 2023 alquanto scontato. Fabio Di Giannantonio e il team Gresini proseguiranno altri due anni insieme, al suo fianco arriverà Alex Marquez, ormai in rottura con Honda dopo tre stagioni poco brillanti, una nella squadra factory e due nel team satellite, in cui ha raccolto solo due podi. Nulla da decidere in Yamaha dopo il rinnovo di Fabio Quartararo e il distacco del team satellite RNF.

Box Ducati

L’unico rebus ancora da sciogliere è nel team Ducati factory. Solo alla fine di agosto Dall’Igna, Ciabatti & Co. decideranno chi affiancherà Pecco Bagnaia nella prossima stagione MotoGP. Enea Bastianini sembra il favorito, ma Jorge Martin è in una fase di ascesa che semina più di qualche dubbio tra i vertici di Borgo Panigale. D’altronde ci sono anche questioni di marketing con cui fare i conti e che spingono il ‘Bestia’ verso Pramac. Confermato Johann Zarco nella scuderia di Paolo Campinoti, mentre in VR46 saranno riconfermati Luca Marini e Marco Bezzecchi (con Celestino Vietti che continuerà in Moto2 anche nel 2023). Gresini Racing schiererà la line-up formata da ‘Diggia’ e Alex Marquez. Il pilota spagnolo due volte iridato ha ammesso ai microfoni di Dazn: “Cercheremo di avere la migliore moto che crediamo possa fare bene nel 2023“.

Box Honda

Dopo i pessimi risultati che proseguono dal 2020, dopo l’infortunio di Marc Marquez a Jerez, Alberto Puig vuole imprimere una svolta al brutto andazzo della Honda in classe regina. Marc sarà l’unico confermato, Pol Espargarò ritornerà in KTM ma con il team satellite Tech3. Al suo posto Joan Mir, un accordo verbale c’è già da tempo, ma per qualche motivo si tende a far slittare la data dell’annuncio. In LCR Honda spazio ad Alex Rins e Ai Ogura. Lucio Cecchinello ha ammesso di essere in trattativa con lo spagnolo della Suzuki e ad Assen verrà fatto un decisivo passo in avanti in tale direzione. Nakagami sarà collaudatore Honda insieme a Stefan Bradl, mentre dalla Moto2 salirà Ai Ogura, al di là del risultato finale. Sarà l’unico pilota della classe di mezzo che accederà in MotoGP nel 2023.

Box Aprilia

Alla vigilia del GP del Mugello Aprilia ha confermato i rinnovi di Maverick Vinales e Aleix Espargarò fino al 2024. Dal prossimo anno potrà contare anche sul team satellite RNF diretto da Razlan Razali. Quasi fatta per Miguel Oliveira, che sembrava giunto ad un accordo con Ducati e Gresini, ma senza trovare l’intesa sull’ingaggio. Il secondo nome accreditato è quello di Raul Fernandez, che sta sbrigando le ultime faccende legali prima di staccarsi dalla Casa austriaca.

Box KTM

Giochi fatti per KTM che ha piazzato il colpaccio qualche settimana fa annunciando Jack Miller, che andrà ad affiancare Brad Binder. In Tech3 arriverà Pol Espargarò che riabbraccia la sua RC16 dopo il difficile biennio con la Honda. Al suo fianco verrà riconfermato Remy Gardner, mentre Raul Fernandez lascerà la RC16 al termine del 2022.

La griglia MotoGP 2023

Yamaha factory: Fabio Quartararo e Franco Morbidelli

Ducati factory: Pecco Bagnaia, Jorge Martin (?)

Pramac Racing: Johann Zarco, Enea Bastianini (?)

VR46: Luca Marini, Marco Bezzecchi

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez

Honda factory: Marc Marquez, Joan Mir

LCR Honda: Alex Rins, Ai Ogura

Aprilia factory: Aleix Espargarò, Maverick Vinales

RNF: Miguel Oliveira, Raul Fernandez

KTM factory: Jack Miller, Brad Binder

Tech3: Remy Gardner, Pol Espargarò